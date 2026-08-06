Enrolador de mangueira automático em PVC, incl. mangueira HD, 15 m

Enrolador Automático (Parede): Pronto a usar (acionado por mola). Simplifica o manuseio e aumenta a segurança.

O Enrolador de Mangueira Automático de Parede vem com mangueira HP (15 m) pré-montada e pronto para uso imediato. Acionado por mola de aço inoxidável, reduz o tempo de preparação, aumenta a produtividade e melhora a segurança (evita tropeços).

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 15
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 300
Peso (com embalagem) (kg) 7,1

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
  • Mangueira de alta pressão
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