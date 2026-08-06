Enrolador de mangueira automático, pintado em cinzento basalto, 20 m
Enroladores Automáticos: Máxima segurança e conveniência para mangueiras HP (ex: 20 m,315 bar ou 400 bar Longlife).
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|20
|temperatura (°C)
|máx. 130
|Cor
|Antracite
|Peso (com embalagem) (kg)
|16,9
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
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