Fachada e limpeza de vidro kit
Conjunto constituído pela lança telescópica TLA 4 e pelo acessório de limpeza da fachada e vidro. Para facilitar a limpeza de objetos de difícil acesso, como fachadas de casas ou conservatórios.
Com a lança telescópica, é possível limpar rapidamente e sem esforço áreas de difícil acesso, como sob fachadas. A dobradiça ajustável 180 graus é outra vantagem e torna possível a limpeza de conservatórios, telhados inclinados e carports. Através da operação com a fachada e o acessório de limpeza de vidro, todas as áreas de difícil acesso são limpas de forma uniforme e eficaz: Os quatro bocais de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies.
Características e benefícios
Dobradiça ajustávelaplicação flexível
Telescoping confortávelOs tubos podem ser facilmente e convenientemente puxados com o toque de um botão.
Incluindo acessório de limpeza de fachadas e vidrosPara a limpeza uniforme e eficaz de áreas de difícil acesso.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|3,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|3780 x 338 x 223
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Fachadas
- para jardins no invernos
- Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.