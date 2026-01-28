Fachada e limpeza de vidro kit

Conjunto constituído pela lança telescópica TLA 4 e pelo acessório de limpeza da fachada e vidro. Para facilitar a limpeza de objetos de difícil acesso, como fachadas de casas ou conservatórios.

Com a lança telescópica, é possível limpar rapidamente e sem esforço áreas de difícil acesso, como sob fachadas. A dobradiça ajustável 180 graus é outra vantagem e torna possível a limpeza de conservatórios, telhados inclinados e carports. Através da operação com a fachada e o acessório de limpeza de vidro, todas as áreas de difícil acesso são limpas de forma uniforme e eficaz: Os quatro bocais de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies.

Características e benefícios
Fachada e limpeza de vidro kit: Dobradiça ajustável
Dobradiça ajustável
aplicação flexível
Fachada e limpeza de vidro kit: Telescoping confortável
Telescoping confortável
Os tubos podem ser facilmente e convenientemente puxados com o toque de um botão.
Fachada e limpeza de vidro kit: Incluindo acessório de limpeza de fachadas e vidros
Incluindo acessório de limpeza de fachadas e vidros
Para a limpeza uniforme e eficaz de áreas de difícil acesso.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 3,4
Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Medidas (c x l x a) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Áreas de aplicação
  • Fachadas
  • para jardins no invernos
  • Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.