Com a lança telescópica, é possível limpar rapidamente e sem esforço áreas de difícil acesso, como sob fachadas. A dobradiça ajustável 180 graus é outra vantagem e torna possível a limpeza de conservatórios, telhados inclinados e carports. Através da operação com a fachada e o acessório de limpeza de vidro, todas as áreas de difícil acesso são limpas de forma uniforme e eficaz: Os quatro bocais de alta pressão eliminam a sujidade persistente em várias superfícies.