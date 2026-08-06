FR 30 Inox

Limpador de superfície em aço inoxidável resistente a água quente com dois mancais em cerâmica, rodas giratória que não marcam e conexão para mangueira de aspiração . Ideal para limpeza interna, ex. indústria alimentícia.

Limpador de superfície em aço inoxidável resistente a água quente com dois mancais em cerâmica, rodas giratória que não marcam e conexão para mangueira de aspiração . Ideal para limpeza interna, ex. indústria alimentícia.

Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 300
Rosca de conexão EASY!Lock
Cor prata
Peso (com embalagem) (kg) 5
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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