FR 50
Limmpador de superfície com 500 mm largura de trabalho resistente a água quente aço inox . Ideal para grandes áreas.Com mancais cerâmicos duplos, cabo para empurrar, rodízios giratórios e sistema de dosagem detergente
O limpador de superfície FR 50 é resistente à água quente, tem uma caixa de aço inoxidável e uma largura de trabalho de 500 mm adequado para a limpeza de grandes áreas. Os FR 50 características rolamentos dupla cerâmica, conveniente empurrar segurar, não-marcação rodízios giratórios e sistema de dosagem de detergente de baixa pressão integrado. Kit Bico devem ser pedidos separadamente. Dados técnicos: máx. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro (mm)
|500
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Cor
|prata
|Peso (com embalagem) (kg)
|13,9
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