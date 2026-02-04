Lavadora de alta pressão HD 9/25 G
Lavadora de alta pressão com água fria e motor a gasolina. Se destaca por sua fonte de alimentação autossuficiente e pressão de trabalho de até 250 bar.
Com uma pressão de trabalho de até 250 bar, 900 litros de água por hora e uma bomba de virabrequim robusta, a lavadora de alta pressão com água fria HD 9/25 G pode realizar sem esforço até mesmo tarefas de limpeza altamente exigentes. Graças ao potente motor a gasolina EU STAGE V, que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa, e equipada com uma robusta estrutura tubular de aço e rodas à prova de perfurações, a HD 9/25 G é adequada para uso pesado em canteiros de obras, em trabalhos manuais, em municípios ou por empreiteiras de serviços de construção. Uma alça de empurrar ergonômica, dimensões muito compactas e armazenamento de acessórios para, por exemplo, mangueira de alta pressão e lança, tornam a máquina fácil de manusear e transportar em um carro. Os componentes importantes da máquina são facilmente acessíveis para tarefas de manutenção e protegidos de forma eficaz por válvulas térmicas e de segurança, além de um grande filtro de água.
Características e benefícios
IndependênciaPermite independência de fontes de energia externas. Atende aos requisitos de emissões de gases da norma UE STAGE V. Partida manual conveniente.
Excelente mobilidadeRodas à prova de perfuração garantem alta mobilidade A máquina compacta e fina também é muito fácil de manobrar em áreas confinadas. Para excelente mobilidade, transporte confortável e armazenamento com economia de espaço – cabe perfeitamente em um carro padrão.
Durável e robustaUma estrutura tubular de aço robusta protege a máquina de forma confiável contra danos. Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água. Bomba com pistões de cerâmica
Possibilidade de armazenamento para acessórios
- Gancho para mangueira e armazenamento de acessórios para fácil armazenamento e transporte.
- Alça ergonômica e armazenamento de mangueira.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|900
|Pressão no trabalho (bar/MPa)
|250 / 25
|Pressão de pico (bar/MPa)
|300 / 30
|Alimentação de água
|3/4?
|Tipo de drive
|Gasolina
|Tipo de motor
|G390FA
|Número de usuários simultâneos
|1
|Mobilidade
|Alto
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|56,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|64,8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|878 x 538 x 702
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Bico power
- Filtro de água
Equipamento
- Gaiola
- Bomba com pistões de cerâmica
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.