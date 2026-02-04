Com uma pressão de trabalho de até 250 bar, 900 litros de água por hora e uma bomba de virabrequim robusta, a lavadora de alta pressão com água fria HD 9/25 G pode realizar sem esforço até mesmo tarefas de limpeza altamente exigentes. Graças ao potente motor a gasolina EU STAGE V, que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa, e equipada com uma robusta estrutura tubular de aço e rodas à prova de perfurações, a HD 9/25 G é adequada para uso pesado em canteiros de obras, em trabalhos manuais, em municípios ou por empreiteiras de serviços de construção. Uma alça de empurrar ergonômica, dimensões muito compactas e armazenamento de acessórios para, por exemplo, mangueira de alta pressão e lança, tornam a máquina fácil de manusear e transportar em um carro. Os componentes importantes da máquina são facilmente acessíveis para tarefas de manutenção e protegidos de forma eficaz por válvulas térmicas e de segurança, além de um grande filtro de água.