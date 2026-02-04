Lavadora de alta pressão HD 9/25 G

Lavadora de alta pressão com água fria e motor a gasolina. Se destaca por sua fonte de alimentação autossuficiente e pressão de trabalho de até 250 bar.

Com uma pressão de trabalho de até 250 bar, 900 litros de água por hora e uma bomba de virabrequim robusta, a lavadora de alta pressão com água fria HD 9/25 G pode realizar sem esforço até mesmo tarefas de limpeza altamente exigentes. Graças ao potente motor a gasolina EU STAGE V, que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa, e equipada com uma robusta estrutura tubular de aço e rodas à prova de perfurações, a HD 9/25 G é adequada para uso pesado em canteiros de obras, em trabalhos manuais, em municípios ou por empreiteiras de serviços de construção. Uma alça de empurrar ergonômica, dimensões muito compactas e armazenamento de acessórios para, por exemplo, mangueira de alta pressão e lança, tornam a máquina fácil de manusear e transportar em um carro. Os componentes importantes da máquina são facilmente acessíveis para tarefas de manutenção e protegidos de forma eficaz por válvulas térmicas e de segurança, além de um grande filtro de água.

Características e benefícios
Lavadora de alta pressão HD 9/25 G: Independência
Independência
Permite independência de fontes de energia externas. Atende aos requisitos de emissões de gases da norma UE STAGE V. Partida manual conveniente.
Lavadora de alta pressão HD 9/25 G: Excelente mobilidade
Excelente mobilidade
Rodas à prova de perfuração garantem alta mobilidade A máquina compacta e fina também é muito fácil de manobrar em áreas confinadas. Para excelente mobilidade, transporte confortável e armazenamento com economia de espaço – cabe perfeitamente em um carro padrão.
Lavadora de alta pressão HD 9/25 G: Durável e robusta
Durável e robusta
Uma estrutura tubular de aço robusta protege a máquina de forma confiável contra danos. Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água. Bomba com pistões de cerâmica
Possibilidade de armazenamento para acessórios
  • Gancho para mangueira e armazenamento de acessórios para fácil armazenamento e transporte.
  • Alça ergonômica e armazenamento de mangueira.
Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 900
Pressão no trabalho (bar/MPa) 250 / 25
Pressão de pico (bar/MPa) 300 / 30
Alimentação de água 3/4?
Tipo de drive Gasolina
Tipo de motor G390FA
Número de usuários simultâneos 1
Mobilidade Alto
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 56,8
Peso (com embalagem) (kg) 64,8
Medidas (c x l x a) (mm) 878 x 538 x 702

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Bico power
  • Filtro de água

Equipamento

  • Gaiola
  • Bomba com pistões de cerâmica
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.