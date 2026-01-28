A compacta HD 6/15 G é a máquina de nível básico ideal para começar no mundo das lavadoras de alta pressão de água fria movidas a gasolina da Kärcher. Extremamente fácil de transportar em um carro, ela pode realizar tarefas de limpeza ainda mais exigentes, por exemplo, em canteiros de obras ou em municípios, com uma pressão de trabalho de até 150 bar, uma bomba de virabrequim robusta e um volume de água de até 600 litros por hora. O motor a gasolina integrado (EU STAGE V) permite a autonomia de fontes de energia externas, as rodas garantem a mobilidade necessária no local de uso, a alça ergonômica e o prático armazenamento de acessórios garantem um manuseio fácil. Os componentes, protegidos por válvulas térmicas e de segurança, são facilmente acessíveis. A estável estrutura tubular de aço do HD 6/15 G também evita, de forma confiável, danos resultantes de efeitos mecânicos externos. OBS: Não inclui o filtro de água.