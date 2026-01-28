Lavadora de alta pressão HD 6/15 G
Lavadora de alta pressão com motor a gasolina e bomba de virabrequim robusta. Compacta, é ideal para municípios, construção e trabalho manual. OBS: Não inclui o filtro de água.
A compacta HD 6/15 G é a máquina de nível básico ideal para começar no mundo das lavadoras de alta pressão de água fria movidas a gasolina da Kärcher. Extremamente fácil de transportar em um carro, ela pode realizar tarefas de limpeza ainda mais exigentes, por exemplo, em canteiros de obras ou em municípios, com uma pressão de trabalho de até 150 bar, uma bomba de virabrequim robusta e um volume de água de até 600 litros por hora. O motor a gasolina integrado (EU STAGE V) permite a autonomia de fontes de energia externas, as rodas garantem a mobilidade necessária no local de uso, a alça ergonômica e o prático armazenamento de acessórios garantem um manuseio fácil. Os componentes, protegidos por válvulas térmicas e de segurança, são facilmente acessíveis. A estável estrutura tubular de aço do HD 6/15 G também evita, de forma confiável, danos resultantes de efeitos mecânicos externos. OBS: Não inclui o filtro de água.
Características e benefícios
IndependênciaPermite independência de fontes de energia externas. Atende aos requisitos de emissões de gases da norma UE STAGE V. Partida manual conveniente.
Excelente mobilidadePneus grandes e largos para quaisquer tipos de superfícies A máquina compacta e fina também é muito fácil de manobrar em áreas confinadas. Para excelente mobilidade, transporte confortável e armazenamento com economia de espaço – cabe perfeitamente em um carro padrão.
Durável e robustaUma estrutura tubular de aço robusta protege a máquina de forma confiável contra danos. Válvula termostática para proteger a bomba de superaquecimento no modo de recirculação. Bomba com pistões de cerâmica
Possibilidade de armazenamento para acessórios
- Gancho para mangueira e armazenamento de acessórios para fácil armazenamento e transporte.
- Alça ergonômica e armazenamento de mangueira.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|600
|Pressão no trabalho (bar/MPa)
|150 / 15
|Pressão de pico (bar/MPa)
|200 / 20
|Alimentação de água
|R 3/4?
|Tipo de drive
|Gasolina
|Tipo de motor
|G200FA
|Número de usuários simultâneos
|1
|Mobilidade
|Alto
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|34,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|42,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|878 x 538 x 702
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Bico power
Equipamento
- Gaiola
- Bomba com pistões de cerâmica
Áreas de aplicação
- Construção
- Perfeito para empreiteiras, comerciantes, prestadores de serviços de construção e municípios
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.