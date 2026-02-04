Mais longa, mais cómoda e ergonómica: 13 cm a mais faz toda a diferença na nova pistola G 180 Q com Quick Connect, o que torna a limpeza de alta pressão mais confortável do que nunca. É também uma pistola alternativa ideal para utilizar com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7 que têm um adaptador Quick Connect sem controlo total.