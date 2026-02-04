G 180 Pistola de alta pressão

A nova pistola de lata pressão G 180 Q com Quick Connect é 13 cm mais longa e agora é ainda mais conveniente de usar e mais ergonómica ao limpar com as lavadoras de alta pressão Kärcher.

Mais longa, mais cómoda e ergonómica: 13 cm a mais faz toda a diferença na nova pistola G 180 Q com Quick Connect, o que torna a limpeza de alta pressão mais confortável do que nunca. É também uma pistola alternativa ideal para utilizar com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7 que têm um adaptador Quick Connect sem controlo total.

Características e benefícios
Engate rápido
  • Sistema de acoplamento rápido para fácil conexão da pistola de pulverização e da mangueira de alta pressão.
Ligação de baioneta
  • Permite ligar todos os acessórios Kärcher.
Trava de segurança para crianças
  • O gatilho está bloqueado.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,4
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Medidas (c x l x a) (mm) 551 x 43 x 188
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados