G 180 Pistola de alta pressão
A nova pistola de lata pressão G 180 Q com Quick Connect é 13 cm mais longa e agora é ainda mais conveniente de usar e mais ergonómica ao limpar com as lavadoras de alta pressão Kärcher.
Mais longa, mais cómoda e ergonómica: 13 cm a mais faz toda a diferença na nova pistola G 180 Q com Quick Connect, o que torna a limpeza de alta pressão mais confortável do que nunca. É também uma pistola alternativa ideal para utilizar com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7 que têm um adaptador Quick Connect sem controlo total.
Características e benefícios
Engate rápido
- Sistema de acoplamento rápido para fácil conexão da pistola de pulverização e da mangueira de alta pressão.
Ligação de baioneta
- Permite ligar todos os acessórios Kärcher.
Trava de segurança para crianças
- O gatilho está bloqueado.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|551 x 43 x 188