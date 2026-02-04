HK 4 conjunto de mangueira de alta pressão *DE

Conjunto de atualização de 4 metros - adequado para todas os lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 fabricados desde 1992 (exceto máquinas de enrolar mangueiras). Incluindo arma de alta pressão e adaptador Quick Connect.

Kit de acessórios, incluindo mangueira de pressão de 4 metros, pistola de alta pressão ergonómica e adaptador para adaptar o prático adaptador Quick Connect para a K 2. O conjunto de atualização ideal para todos os produtos de limpeza de alta pressão Kärcher fabricados desde 1992 (exceto modelos com enrolador de mangueira).

Características e benefícios
adaptador
  • Separação simples da mangueira de pressão da pistola de pulverização e do dispositivo.
Mangueira de alta pressão
  • Com adaptadores de engate rápido para fixação rápida.
Pistola de Alta Pressão
  • Para o trabalho ergonomico.
Especificações

Dados técnicos

temperatura (°C) máx. 40
Pressão de pico (bar) 120
Comprimento (m) 4
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,8
Peso (com embalagem) (kg) 1,1
Medidas (c x l x a) (mm) 551 x 190 x 188
