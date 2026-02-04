HK 4 conjunto de mangueira de alta pressão *DE
Conjunto de atualização de 4 metros - adequado para todas os lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 fabricados desde 1992 (exceto máquinas de enrolar mangueiras). Incluindo arma de alta pressão e adaptador Quick Connect.
Kit de acessórios, incluindo mangueira de pressão de 4 metros, pistola de alta pressão ergonómica e adaptador para adaptar o prático adaptador Quick Connect para a K 2. O conjunto de atualização ideal para todos os produtos de limpeza de alta pressão Kärcher fabricados desde 1992 (exceto modelos com enrolador de mangueira).
Características e benefícios
adaptador
- Separação simples da mangueira de pressão da pistola de pulverização e do dispositivo.
Mangueira de alta pressão
- Com adaptadores de engate rápido para fixação rápida.
Pistola de Alta Pressão
- Para o trabalho ergonomico.
Especificações
Dados técnicos
|temperatura (°C)
|máx. 40
|Pressão de pico (bar)
|120
|Comprimento (m)
|4
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|551 x 190 x 188
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.