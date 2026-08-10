HydroBooster JET TR 050 Professional

eco!Booster 050: 50% mais desempenho de área. Ideal para superfícies delicadas. Economiza água/energia. Compatível EASY!Lock.

O eco!Booster (Bico 050) proporciona 50% mais desempenho de área que o bico power, sendo ideal para superfícies delicadas (madeira, fachadas). O conceito revolucionário com sucção de ar garante menor consumo de energia e água e excelentes resultados em menor tempo. Compatível com HP de água fria/quente (até 85∘C) e EASY!Lock.

Características e benefícios
50% maior desempenho de limpeza em comparação com o jato plano
  • Limpeza completa, rápida e mais sustentável.
50% mais eficiência hídrica¹⁾
  • Economiza água.
50% mais eficiência energética¹⁾
  • Economiza energia.
Enorme versatilidade de aplicação
  • Particularmente adequado para superfícies delicadas, como pintura ou madeira.
Especificações

Dados técnicos

Pressão (bar) máx. 300
temperatura (°C) máx. 85
Tamanho do bico ( ) 50
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Observações ¹⁾ Com base na capacidade de limpar 50% mais área de superfície do que um jato plano padrão da Kärcher com a mesma quantidade de energia e água.
HydroBooster JET TR 050 Professional
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Limpeza de fachadas
  • Aplicações municipais, por exemplo, limpeza de fachadas ou cercas.
  • Limpieza de vehículos
  • Limpeza de estábulos de animais na agricultura
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