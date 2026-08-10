HydroBooster JET TR 050 Professional
eco!Booster 050: 50% mais desempenho de área. Ideal para superfícies delicadas. Economiza água/energia. Compatível EASY!Lock.
O eco!Booster (Bico 050) proporciona 50% mais desempenho de área que o bico power, sendo ideal para superfícies delicadas (madeira, fachadas). O conceito revolucionário com sucção de ar garante menor consumo de energia e água e excelentes resultados em menor tempo. Compatível com HP de água fria/quente (até 85∘C) e EASY!Lock.
Características e benefícios
50% maior desempenho de limpeza em comparação com o jato plano
- Limpeza completa, rápida e mais sustentável.
50% mais eficiência hídrica¹⁾
- Economiza água.
50% mais eficiência energética¹⁾
- Economiza energia.
Enorme versatilidade de aplicação
- Particularmente adequado para superfícies delicadas, como pintura ou madeira.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão (bar)
|máx. 300
|temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamanho do bico ( )
|50
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Observações
|¹⁾ Com base na capacidade de limpar 50% mais área de superfície do que um jato plano padrão da Kärcher com a mesma quantidade de energia e água.
Videos
Áreas de aplicação
- Limpeza de fachadas
- Aplicações municipais, por exemplo, limpeza de fachadas ou cercas.
- Limpieza de vehículos
- Limpeza de estábulos de animais na agricultura
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