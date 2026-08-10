O eco!Booster (Bico 050) proporciona 50% mais desempenho de área que o bico power, sendo ideal para superfícies delicadas (madeira, fachadas). O conceito revolucionário com sucção de ar garante menor consumo de energia e água e excelentes resultados em menor tempo. Compatível com HP de água fria/quente (até 85∘C) e EASY!Lock.