Kit de bicos para acessório de jateamento molhado 045
Kit de bicos com bico de jateamento molhado e encarte de bico (tipo específico). Para máximo desempenho do acessório Kärcher de jateamento molhado. Somente em combinação com acessório de jateamento molhado 4.762-010/-022.
Este Kit de Bicos (bico e insert de jateamento úmido) melhora o desempenho do acessório de jateamento úmido Kärcher. Uso exclusivo em combinação com 4.762-010/-022.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
Máquinas compatíveis
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