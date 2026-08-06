acessório de jateamento molhado sem controle de fluxo (bicos não incluídos)
Remoção de tinta, ferrugem e crostas facilitada: Kärcher acessório de jateamento molhado com controle de fluxo para somar jateamento abrasivo ao jato de alta pressão. Sem controle de fluxo.
O Acessório de Jateamento Úmido Kärcher com controle de fluxo torna a remoção de tinta, ferrugem e incrustações fácil. Adiciona abrasivo ao jato HP e é encaixado na lança (substitui o bico HP).
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,3
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
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