Kit de bicos para acessório de jateamento molhado 050

Kit de bicos com bico de jateamento molhado e encarte de bico (tipo específico). Para máximo desempenho do acessório Kärcher de jateamento molhado. Somente em combinação com acessório de jateamento molhado 4.762-010/-022.

Este Kit de Bicos (bico e insert de jateamento úmido) melhora o desempenho do acessório de jateamento úmido Kärcher. Uso exclusivo em combinação com 4.762-010/-022.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
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