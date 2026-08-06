Lança pulverizadora, 600 mm, giratório
Lança em aço inox de 600 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.
Lança de Pulverização Rotativa (600 mm): Construída em aço inoxidável com punho ergonômico para proteção e conforto. Sua principal característica é a rotação 360∘ sob pressão.
Especificações
Dados técnicos
|preto (bar)
|300
|Comprimento (mm)
|600
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|LiDAR
|giratório
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,8