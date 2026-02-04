Mangueira de alta pressão de 7,5 m
O conjunto de atualização de 7,5 metros para lavadoras de pressão Kärcher sem enrolador de mangueira fabricado desde 1992. Incluindo adaptador de plástico para retrofit do adaptador Quick Connect (K 2-K 7).
O escopo de fornecimento para o conjunto de acessórios inclui uma mangueira de alta pressão de 7,5 metros, uma pistola de alta pressão ergonômica e uma peça adaptadora de plástico para adaptar o prático conector Quick Connect para as classes K 2-K 7. Adequado para todas as lavadoras de pressão Kärcher sem enrolador de mangueira fabricado desde 1992.
Características e benefícios
adaptador
- Separação simples da mangueira de pressão da pistola de pulverização e do dispositivo.
Mangueira de alta pressão
- Com adaptadores de engate rápido para fixação rápida.
Pistola de Alta Pressão
- Para o trabalho ergonomico.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,5
