O escopo de fornecimento para o conjunto de acessórios inclui uma mangueira de alta pressão de 7,5 metros, uma pistola de alta pressão ergonômica e uma peça adaptadora de plástico para adaptar o prático conector Quick Connect para as classes K 2-K 7. Adequado para todas as lavadoras de pressão Kärcher sem enrolador de mangueira fabricado desde 1992.