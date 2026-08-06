Tubo curvado completo embalado NW35 2K

Tubo Curvo Condutor (DN 35): Eletricamente condutor, ergonômico. Conexão Clip 2.0/Cone.

Tubo Curvo Plástico Condutor Ergonômico (DN 35): Eletricamente condutor, ergonômico, para pó fino. Conexão Clip 2.0 (modelos a partir de 2017).

Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Material Superfícies de plástico
Versão Eletricamente condutor
Conexão na extremidade do acessório Cone
Conexão à mangueira de sucção¹⁾ Clip 2.0
Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 295 x 85 x 45
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