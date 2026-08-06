Tubo curvado completo embalado NW35 2K
Tubo Curvo Condutor (DN 35): Eletricamente condutor, ergonômico. Conexão Clip 2.0/Cone.
Tubo Curvo Plástico Condutor Ergonômico (DN 35): Eletricamente condutor, ergonômico, para pó fino. Conexão Clip 2.0 (modelos a partir de 2017).
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Material
|Superfícies de plástico
|Versão
|Eletricamente condutor
|Conexão na extremidade do acessório
|Cone
|Conexão à mangueira de sucção¹⁾
|Clip 2.0
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|295 x 85 x 45