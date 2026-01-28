VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

VP 180 S: O leve jato de potência vario curto 360° com regulação de pressão infinitamente variável e flexível e ajustável 360° articulação é ideal para áreas de limpeza que são difíceis de alcançar.

Características e benefícios
ajuste contínuo
  • Pressão pode ser ajustada para a tarefa de limpeza
economia de tempo
  • Não há necessidade de trocar a lança de pulverização.
junta flexível
  • Conjunto ajustável 360°
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 166 x 42 x 62
Áreas de aplicação
  • Vasos de flores
  • lixeiras