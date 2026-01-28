VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7
VP 180 S: O jato de potência vario curto 360° com regulação de pressão infinitamente variável e ajustável 360° articulação é ideal para áreas de limpeza que são difíceis de alcançar.
Características e benefícios
ajuste contínuo
- Pressão pode ser ajustada para a tarefa de limpeza
economia de tempo
- Não há necessidade de trocar a lança de pulverização.
junta flexível
- Conjunto ajustável 360°
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|166 x 42 x 62
Áreas de aplicação
- Vasos de flores
- lixeiras