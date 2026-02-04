Mangueira de alta pressão de 10 m para maior flexibilidade de uso com lavadoras de alta pressão. Basta conectar entre a lavadora de alta pressão e a mangueira para facilitar o trabalho. Robusta trança têxtil de qualidade DN 8 reforçada, mangueira sem dobra com conector de latão para maior durabilidade. Mangueira de extensão para até 180 bar de pressão e temperaturas até 60 °C. A mangueira de extensão também é adequada para uso químico. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.