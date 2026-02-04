XH 10 extensão mangueira

Mangueira de alta pressão para maior flexibilidade. Para dispositivos de K 2 a K 7 com uma ligação de parafuso (sem ligação rápida). Mangueira de 10 m de comprimento de alta qualidade. Com proteção da mangueira e acoplamento de latão para uma longa vida útil. Conecta o dispositivo e a mangueira de alta pressão.

Mangueira de alta pressão de 10 m para maior flexibilidade de uso com lavadoras de alta pressão. Basta conectar entre a lavadora de alta pressão e a mangueira para facilitar o trabalho. Robusta trança têxtil de qualidade DN 8 reforçada, mangueira sem dobra com conector de latão para maior durabilidade. Mangueira de extensão para até 180 bar de pressão e temperaturas até 60 °C. A mangueira de extensão também é adequada para uso químico. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.

Características e benefícios
Mangueira de extensão de 10 m
  • Extensão do raio de ação e grande flexibilidade
Mangueira de qualidade DN 8 reforçada com trança têxtil
  • longa durabilidade
Proteção contra dobras
Acoplamento de latão
  • extremamente durável e alta qualidade
Especificações

Dados técnicos

temperatura (°C) máx. 60
Pressão de pico (bar) 180
Comprimento (m) 10
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 1,2
Peso (com embalagem) (kg) 1,5
Medidas (c x l x a) (mm) 240 x 240 x 85