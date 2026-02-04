XH 10 extensão mangueira
Mangueira de alta pressão para maior flexibilidade. Para dispositivos de K 2 a K 7 com uma ligação de parafuso (sem ligação rápida). Mangueira de 10 m de comprimento de alta qualidade. Com proteção da mangueira e acoplamento de latão para uma longa vida útil. Conecta o dispositivo e a mangueira de alta pressão.
Mangueira de alta pressão de 10 m para maior flexibilidade de uso com lavadoras de alta pressão. Basta conectar entre a lavadora de alta pressão e a mangueira para facilitar o trabalho. Robusta trança têxtil de qualidade DN 8 reforçada, mangueira sem dobra com conector de latão para maior durabilidade. Mangueira de extensão para até 180 bar de pressão e temperaturas até 60 °C. A mangueira de extensão também é adequada para uso químico. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.
Características e benefícios
Mangueira de extensão de 10 m
- Extensão do raio de ação e grande flexibilidade
Mangueira de qualidade DN 8 reforçada com trança têxtil
- longa durabilidade
Proteção contra dobras
Acoplamento de latão
- extremamente durável e alta qualidade
Especificações
Dados técnicos
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Pressão de pico (bar)
|180
|Comprimento (m)
|10
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|240 x 240 x 85