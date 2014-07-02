Aspiradores de sólidos e líquidos
Os aspiradores Kärcher aspiram sem esforço todo o tipo de sujidade. Sejam secos, úmidos ou líquidos: as máquinas Kärcher recolhem tudo.
Aspiradores de sólidos e líquidos
Os aspiradores de pó da linha padrão foram projetados especificamente para sujeira grossa e grandes volumes de líquidos. Essas máquinas extremamente robustas, duráveis e fáceis de manusear são usadas diariamente por limpadores contratados.
Classe Tact
Os aspiradores Kärcher NT com sistema patenteado Tact, são ideais para uso ininterrupto com alto poder de sucção consistente - mesmo para grandes quantidades de poeira fina. O filtro é auto-limpante com rajadas de ar poderosas. Os aspiradores Tact atendem às mais altas exigências do usuário em canteiros de obras e oficinas.
Classe Ap
Os potentes aspiradores de pó versáteis da classe Ap removem sujeira líquida e úmida, bem como pó médio-fino. Graças à limpeza semiautomática do filtro, o filtro permanece transparente e o poder de sucção alto. Para longos e eficientes períodos de trabalho.