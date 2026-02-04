Aspirador de pó e água NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Potente aspirador de pó e água com tanque de 40 litros. A máquina impressiona pelo excelente poder de sucção, pelo equipamento inteligente e pelos componentes duráveis.
Aspirador de pó seco e úmido de alta qualidade NT 40/1 Ap L com tanque de 40 litros de capacidade e limpeza semiautomática do filtro, que, quando combinada com o excelente poder de sucção, permite até mesmo a remoção de poeira fina sem saco de filtro. O aspirador é versátil e pode ser usado para remover sujeira grossa e líquidos também para a limpeza do interior de veículos, além de impressionar com detalhes inteligentes para armazenar os novíssimos acessórios. Seu cabeçote foi projetado de forma tão plana que uma caixa de ferramentas pode ser facilmente colocada e, graças às opções de fixação, também pode ser fixada. O NT 40/1 Ap L também convence por seu manuseio muito simples. Todas as funções importantes são selecionadas e definidas diretamente por meio de um interruptor rotativo central.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Ar (L/s)
|74
|Reservatório (L)
|40
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7,5
|Nível de ruído (dB(A))
|70
|Peso sem acessórios (kg)
|12,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|16,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|525 x 370 x 630
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 2.5 m
Encontrar peça
