Aspirador de pó seco e úmido de alta qualidade NT 40/1 Ap L com tanque de 40 litros de capacidade e limpeza semiautomática do filtro, que, quando combinada com o excelente poder de sucção, permite até mesmo a remoção de poeira fina sem saco de filtro. O aspirador é versátil e pode ser usado para remover sujeira grossa e líquidos também para a limpeza do interior de veículos, além de impressionar com detalhes inteligentes para armazenar os novíssimos acessórios. Seu cabeçote foi projetado de forma tão plana que uma caixa de ferramentas pode ser facilmente colocada e, graças às opções de fixação, também pode ser fixada. O NT 40/1 Ap L também convence por seu manuseio muito simples. Todas as funções importantes são selecionadas e definidas diretamente por meio de um interruptor rotativo central.