Aspirador de pó e água NT 65/2 Eco
O aspirador NT 65/ é um potente aparelho com dupla turbina designado tanto para a sucção de líquidos quanto sólidos. O filtro plano é limpo por um sistema de pulso de ar que permite uma eficiencia de sucção mais constante. Ideal para construção, oficinas mecânica, concessionárias, limpadoras entre outros.
O aspirador NT 65/2 Eco possui um sistema exclusivo de filtragem que permite um constante fluxo de aspiração evitando interrupções durante a operação. O filtro é limpo eficientemente através de uma alavanca acionada no cabo de empunhadura que inverte o sentido do fluxo de ar momentaneamente criando uma força em direção oposta que agita o filtro retirando as particulas de sujeira que ficam saturando o filtro. O NT 65/2 Eco possui um sistema eletrônico que desliga o motor quando o tanque se enche, evitando possíveis danos na turbina. O "click" durante as trocas dos acessórios fazem do NT 65/ Eco um aparelho de simples operação e manuseio. Apoios evitam que a mangueira fique solta e uma superficie com design de bandeija permite armazenamento de ferramentas e o deixam mais versátil. As duas rodas grandes atras e dois rodizios com freio na frente combinam estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo.
Características e benefícios
Local prático de armazenagem no equipamento
- Local de armazenagem no equipamednto para ferramenta e acessório
Mangueira de drenagem integrada (resistente a óleo)
- Mangueira de drenagem de fácil acesso para eliminação conveniente de líquidos
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|110 / 127
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (L/s)
|2 x 56
|Sucção (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Reservatório (L)
|65
|Material do reservatório
|Plástico
|Potência do motor (W)
|máx. 2760
|Largura nominal padrão ( )
|40
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|10
|Nível de ruído (dB(A))
|74
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|19
|Medidas (c x l x a) (mm)
|600 x 480 x 920
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
- dobra: Plástico
- Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
- Comprimento dos tubos de sucção: 550 mm
- Material dos tubos de sucção: Conexão no lado da máquina**
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Papel
- Largura do bocal para piso úmido/seco: 360 mm
- Bocal para cantos
- Mangueira de drenagem (resistente a óleos)
- Filtro plano plissado: Material de fibra de celulose
- Alça
Equipamento
- Sistema automático de interrupção da sucção ao ati
- Filtro de limpeza: Power Filter Limpo
- Pára-choques
- Classe de segurança: II
- Roda direcional com freio
