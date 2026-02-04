Aspirador de pó e água NT 65/2 Eco

O aspirador NT 65/ é um potente aparelho com dupla turbina designado tanto para a sucção de líquidos quanto sólidos. O filtro plano é limpo por um sistema de pulso de ar que permite uma eficiencia de sucção mais constante. Ideal para construção, oficinas mecânica, concessionárias, limpadoras entre outros.

O aspirador NT 65/2 Eco possui um sistema exclusivo de filtragem que permite um constante fluxo de aspiração evitando interrupções durante a operação. O filtro é limpo eficientemente através de uma alavanca acionada no cabo de empunhadura que inverte o sentido do fluxo de ar momentaneamente criando uma força em direção oposta que agita o filtro retirando as particulas de sujeira que ficam saturando o filtro. O NT 65/2 Eco possui um sistema eletrônico que desliga o motor quando o tanque se enche, evitando possíveis danos na turbina. O "click" durante as trocas dos acessórios fazem do NT 65/ Eco um aparelho de simples operação e manuseio. Apoios evitam que a mangueira fique solta e uma superficie com design de bandeija permite armazenamento de ferramentas e o deixam mais versátil. As duas rodas grandes atras e dois rodizios com freio na frente combinam estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo.

Características e benefícios
Local prático de armazenagem no equipamento
  • Local de armazenagem no equipamednto para ferramenta e acessório
Mangueira de drenagem integrada (resistente a óleo)
  • Mangueira de drenagem de fácil acesso para eliminação conveniente de líquidos
Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 110 / 127
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (L/s) 2 x 56
Sucção (mbar/kPa) 235 / 23,5
Reservatório (L) 65
Material do reservatório Plástico
Potência do motor (W) máx. 2760
Largura nominal padrão ( ) 40
Comprimento do cabo elétrico (m) 10
Nível de ruído (dB(A)) 74
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 19
Medidas (c x l x a) (mm) 600 x 480 x 920

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
  • dobra: Plástico
  • Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
  • Comprimento dos tubos de sucção: 550 mm
  • Material dos tubos de sucção: Conexão no lado da máquina**
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Material dos sacos de filtro: Papel
  • Largura do bocal para piso úmido/seco: 360 mm
  • Bocal para cantos
  • Mangueira de drenagem (resistente a óleos)
  • Filtro plano plissado: Material de fibra de celulose
  • Alça

Equipamento

  • Sistema automático de interrupção da sucção ao ati
  • Filtro de limpeza: Power Filter Limpo
  • Pára-choques
  • Classe de segurança: II
  • Roda direcional com freio
