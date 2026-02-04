O aspirador NT 65/2 Eco possui um sistema exclusivo de filtragem que permite um constante fluxo de aspiração evitando interrupções durante a operação. O filtro é limpo eficientemente através de uma alavanca acionada no cabo de empunhadura que inverte o sentido do fluxo de ar momentaneamente criando uma força em direção oposta que agita o filtro retirando as particulas de sujeira que ficam saturando o filtro. O NT 65/2 Eco possui um sistema eletrônico que desliga o motor quando o tanque se enche, evitando possíveis danos na turbina. O "click" durante as trocas dos acessórios fazem do NT 65/ Eco um aparelho de simples operação e manuseio. Apoios evitam que a mangueira fique solta e uma superficie com design de bandeija permite armazenamento de ferramentas e o deixam mais versátil. As duas rodas grandes atras e dois rodizios com freio na frente combinam estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo.