Lavadores de veículos

Nossas soluções de limpeza automotiva — adaptadas às suas necessidades específicas

Nossas soluções de limpeza são adequadas para diversos grupos de clientes, com diferentes exigências. A limpeza não apenas cria uma impressão positiva, como também garante segurança e preserva o valor.

Em nossa empresa, acreditamos firmemente que, quando há vontade, há um caminho. Oferecemos uma solução adequada para cada necessidade, personalizada individualmente para atender às suas exigências específicas.

Nossos lava-rápidos tipo portal e sistemas de lavagem self-service oferecem uma solução de limpeza ideal e econômica. Eles são perfeitamente indicados para uso em centros de lavagem automotiva, postos de combustível, concessionárias, oficinas e locadoras de veículos.

Por outro lado, os sistemas de lavagem para veículos comerciais garantem uma frota impecável para empresas de logística, operadoras de ônibus ou municípios.