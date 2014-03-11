Lavadores de veículos
Limpeza econômica de carros e caminhões A Kärcher oferece uma gama completa de sistemas para limpeza interna e externa de automóveis e veículos comerciais: os lava jatos são duráveis e proporcionam resultados de limpeza perfeitos. Têm baixo consumo de água e são ecologicamente corretos. Nosso conceito flexível é perfeitamente adaptado às suas necessidades específicas - do planejamento ao design individual. A Kärcher é um fabricante bem-sucedido de lava jatos há décadas. Nossa experiência como fabricante de lava jatos e milhares de sistemas instalados oferece a segurança de ter a Kärcher como um parceiro experiente. Nossa equipe de lava jatos terá prazer em aconselhá-lo!
Lavadores de carros
As lavagens de carros com lava jatos Kärcher são econômicas e ecológicas. Para postos de gasolina, concessionárias de automóveis, lavanderias, shopping centers e redes de supermercados.
Um parceiro confiável para o seu sucesso
Com décadas de experiência na área de limpeza automotiva, temos uma compreensão profunda do que realmente importa — e do que continuará sendo importante no futuro. Isso permite que você e seus clientes aproveitem os seguintes benefícios:
Produtos de Limpeza
Maximize a eficiência e o lucro do seu lava-rápido com Kärcher VehiclePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com seus sistemas automáticos, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo. A fórmula superconcentrada protege a pintura e otimiza o deslizamento das escovas, garantindo uma limpeza completa mesmo em contornos difíceis, proporcionando resultados excepcionais.
Marca
Conosco, você tem ao seu lado um parceiro experiente, guiando você rumo ao sucesso com décadas de experiência e conhecimento. Como uma empresa sólida e fabricante bem-sucedida de sistemas de limpeza veicular, estamos aqui para apoiar você na busca pela solução de limpeza ideal. Com a excelente reputação da nossa marca, ajudamos você a aumentar sua receita e trabalhamos juntos para alcançar seus objetivos. O seu sucesso é a nossa missão.
Qualidade
Nossa qualidade comprovada é a chave para o seu sucesso. A tecnologia avançada dos nossos produtos demonstra alta confiabilidade. Ao ver o nome Kärcher, você pode confiar que ele representa o compromisso inabalável da Kärcher com a qualidade. Nosso selo de qualidade cumpre o que promete. O mesmo se aplica aos nossos sistemas de limpeza veicular e seus respectivos acessórios. É hora de criar a sua história de sucesso: com os nossos sistemas, você estará sempre perfeitamente equipado.
Consultoria
Ajudamos você a ter sucesso desde o início. A Kärcher oferece suporte desde o primeiro momento na escolha do sistema de limpeza veicular ideal até a implementação. Como fornecedora completa das nossas soluções de limpeza, acompanhamos você desde a análise inicial do local até o marketing bem-sucedido e a instalação final. Mesmo após a entrada em operação, você pode contar com nosso serviço de excelência.
Serviço
Lavagem limpa, serviço impecável. Garantimos a mais alta qualidade durante toda a vida útil do produto. Além disso, oferecemos o serviço adequado. Nosso atendimento ao cliente Kärcher e nossos parceiros de serviço treinados pela fábrica garantem, a longo prazo, o funcionamento perfeito do sistema instalado. Caso algo não funcione como esperado, oferecemos o suporte necessário com a solução certa e estamos sempre à sua disposição.
Sustentabilidade
Um veículo limpo representa uma boa sensação — e a consciência tranquila. No entanto, na lavagem veicular, trata-se de muito mais do que excelentes resultados de limpeza. Trata-se da operação sustentável e responsável dos nossos sistemas, assumindo, assim, a responsabilidade com operadores e clientes. O objetivo: uma abordagem eficiente no uso de recursos como água, energia e detergentes.
Nossas soluções de limpeza automotiva — adaptadas às suas necessidades específicas
Nossas soluções de limpeza são adequadas para diversos grupos de clientes, com diferentes exigências. A limpeza não apenas cria uma impressão positiva, como também garante segurança e preserva o valor.
Em nossa empresa, acreditamos firmemente que, quando há vontade, há um caminho. Oferecemos uma solução adequada para cada necessidade, personalizada individualmente para atender às suas exigências específicas.
Nossos lava-rápidos tipo portal e sistemas de lavagem self-service oferecem uma solução de limpeza ideal e econômica. Eles são perfeitamente indicados para uso em centros de lavagem automotiva, postos de combustível, concessionárias, oficinas e locadoras de veículos.
Por outro lado, os sistemas de lavagem para veículos comerciais garantem uma frota impecável para empresas de logística, operadoras de ônibus ou municípios.
Precisa de ajuda? Converse com um especialista!
Consultoria técnica gratuita e especializada para encontrar a solução perfeita para você.
Descubra o equipamento de limpeza ideal para suas necessidades.
Simples e sem compromisso. Nossa equipe está pronta para te ajudar!