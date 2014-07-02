Aspiradores de sólidos

!Keine Chance für Staub.! Compacto e silencioso: Os aspiradores compactos Kärcher são especialmente projetados para atender às necessidades dos clientes profissionais.

Estes aspiradores de pó versáteis e silenciosos com eco!efficiency. Economizam eletricidade, têm um alto desempenho de área, são versáteis e adequados para diferentes revestimentos de piso. Filtros de lã duráveis garantem um poder de sucção consistentemente alto.

Aspiradores Kärcher com escova utilizam sucção poderosa e a ação de limpeza de uma escova elétrica. Removem facilmente partículas de sujidade de difícil remoção das fibras.

