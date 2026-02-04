Aspirador de pó T 14/1 (127V)

O Aspirador de Pó T 14/1 possui baixo nível de ruído, maior poder de sucção da categoria, o que permite uma limpeza mais profunda e eficaz. Ideal para lugares sensíveis a ruído.

O Aspirador de Pó T 14/1, possui grande botão Liga/Desliga, para um maior conforto, pode ser acionado com o pé. Além disso, possui armazenamento de acessórios no próprio chassi do equipamento, armazenamento do cabo elétrico integrado, chassi com para-choque integrado, nova tecnologia de filtro de lã, punho ergonômico facilitando seu manuseio e filtro principal, lavável e permanente (pode ser usado com ou sem filtro de papel). Tudo isso junto com o maior poder de sucção da categoria. Equipamento ideal para a limpeza de hotéis, hospitais, salas de reuniões, ou seja, todos os lugares sensíveis a ruído.

Características e benefícios
Interruptor de pé conveniente
Interruptor de pé conveniente
Não há necessidade de se abaixar. Interruptor de pé on/off para maior rapidez e facilidade de uso.
Armazenamento prático de acessórios
Armazenamento prático de acessórios
Os tubos de sucção e os acessórios inclusos estão devidamente posicionados na máquina, garantindo a fácil armazenagem e uso
Armazenamento seguro do fio
Armazenamento seguro do fio
O cabo elétrico fica ligado a um gancho, prevenindo acidentes durante o transporte/uso.
Suporte para acessórios e bicos pequenos
  • Graças ao prático suporte de acessórios, os bicos podem ser facilmente fixados ao tubo. Estão sempre por perto.
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Sucção (kPa) 267 / 26,7
Vazão de Ar (L/s) 58
Desempenho avaliado (W) 1380
Reservatório (L) 14
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Comprimento do cabo elétrico (m) 7,5
Nível de ruído (dB(A)) 64
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 5,3
Medidas (c x l x a) (mm) 355 x 310 x 466

Itens inclusos

  • Qantidade de tubos de sucção: 1 peç
  • Comprimento dos tubos de sucção: 480 mm
  • Material dos tubos de sucção: Plástico
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Material dos sacos de filtro: Lã

Equipamento

  • Material do reservatório: Plástico
  • Gancho para cabo
  • Armazenamento de acessórios integrado
Áreas de aplicação
  • Para limpeza completa de todos os pisos – de pisos duros a carpetes
