Aspirador de pó T 15/1 (127V)
Especialmente desenvolvidos para necessidades profissionais.Com nível de ruído igual a 60 dB(A), é o equipamento mais silencioso da categoria. Ideal para lugares sensíveis a ruído.
O T 15/1 é um aspirador profissional, robusto e versátil de alto desempenho. Com nível de ruído igual a 60 dB(A), é o equipamento mais silencioso da categoria. Seu baixo centro de gravidade proporciona uma maior estabilidade para suas operações. O aspirador de pó silencioso da Kärcher possibilita um rápido armazenamento do cabo elétrico, porta-acessórios integrado que dispõe de uma excelente fixação dos bocais. A mangueira de sucção possui o sistema Clip plug-in que possibilita uma perfeita fixação da mangueira de sucção junto ao aspirador, o que permite ao usuário transportar o equipamento através da mangueira. Equipamento ideal para a limpeza de hotéis, hospitais, salas de reuniões, ou seja, todos os lugares sensíveis a ruído.
Características e benefícios
Proteção contra sobretensão do cabo elétrico
- O fio amarelo Highflex é extremamente resistente, flexível e anti-torções
- Pode ser enrolado em volta do topo do aspirador ou guardado no gancho do fio
Armazenamento de acessórios integrado
- Local para guardar na parte de trás, para fácil acesso em qualquer situação de limpeza
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Sucção (mbar)
|244
|Vazão de Ar (L/s)
|61
|Reservatório (L)
|15
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|12
|Nível de ruído (dB(A))
|60
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|435 x 315 x 400
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 2.5 m
- Tobera barredora de suelos conmutable
- Bocal para estofados
- Bocal para cantos
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Lã
- filtro permanente: Nylon
Equipamento
- Material do reservatório: Plástico
Videos
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.