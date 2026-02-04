Aspirador de pó T 15/1 (127V)

Especialmente desenvolvidos para necessidades profissionais.Com nível de ruído igual a 60 dB(A), é o equipamento mais silencioso da categoria. Ideal para lugares sensíveis a ruído.

O T 15/1 é um aspirador profissional, robusto e versátil de alto desempenho. Com nível de ruído igual a 60 dB(A), é o equipamento mais silencioso da categoria. Seu baixo centro de gravidade proporciona uma maior estabilidade para suas operações. O aspirador de pó silencioso da Kärcher possibilita um rápido armazenamento do cabo elétrico, porta-acessórios integrado que dispõe de uma excelente fixação dos bocais. A mangueira de sucção possui o sistema Clip plug-in que possibilita uma perfeita fixação da mangueira de sucção junto ao aspirador, o que permite ao usuário transportar o equipamento através da mangueira. Equipamento ideal para a limpeza de hotéis, hospitais, salas de reuniões, ou seja, todos os lugares sensíveis a ruído.

Características e benefícios
Proteção contra sobretensão do cabo elétrico
  • O fio amarelo Highflex é extremamente resistente, flexível e anti-torções
  • Pode ser enrolado em volta do topo do aspirador ou guardado no gancho do fio
Armazenamento de acessórios integrado
  • Local para guardar na parte de trás, para fácil acesso em qualquer situação de limpeza
Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Sucção (mbar) 244
Vazão de Ar (L/s) 61
Reservatório (L) 15
Comprimento do cabo elétrico (m) 12
Nível de ruído (dB(A)) 60
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 8
Medidas (c x l x a) (mm) 435 x 315 x 400

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 2.5 m
  • Tobera barredora de suelos conmutable
  • Bocal para estofados
  • Bocal para cantos
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Material dos sacos de filtro: Lã
  • filtro permanente: Nylon

Equipamento

  • Material do reservatório: Plástico
Aspirador de pó T 15/1 (127V)
Videos
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Aspiradores


Baixar catálogo