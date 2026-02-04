Aspirador vertical tipo escova CV 30/1 (120V)

O Aspirador vertical CV 30/1 é um equipamento robusto e versátil, com faixa de limpeza de 300 mm, escova rotativa de alta performance com ajuste manual da pressão, punho ergonômico e sistema de filtro de 3 estágios. Além de possuir um cabo ultra flexível de 12 metros.

Com uma grande largura de trabalho de 300 mm, o nosso aspirador vertical CV 30/1 também é ideal para limpar áreas maiores - seja no comércio, supermercados, setor hoteleiro, restaurantes, entre outras muitas outras aplicações. Além disso, bordas, trilhos e pequenos nichos são limpos sem esforço usando um tubo de sucção removível com mangueira de sucção extensível. O manuseio também é confortável: se necessário, a escova pode ser facilmente substituída sem a necessidade de ferramentas. E até o cabo de alimentação pode ser substituído durante a manutenção graças ao sistema de troca rápida.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Sucção (mbar) 207
Vazão de Ar (L/s) 48
Desempenho avaliado (W) 1000
Reservatório (L) 5,5
Comprimento do cabo elétrico (m) 12
Nível de ruído (dB(A)) 67
Colour Antracite

Itens inclusos

  • Bocal para cantos

Equipamento

  • Cabo de alimentação plugável: Flexível
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.