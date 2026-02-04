Com uma grande largura de trabalho de 300 mm, o nosso aspirador vertical CV 30/1 também é ideal para limpar áreas maiores - seja no comércio, supermercados, setor hoteleiro, restaurantes, entre outras muitas outras aplicações. Além disso, bordas, trilhos e pequenos nichos são limpos sem esforço usando um tubo de sucção removível com mangueira de sucção extensível. O manuseio também é confortável: se necessário, a escova pode ser facilmente substituída sem a necessidade de ferramentas. E até o cabo de alimentação pode ser substituído durante a manutenção graças ao sistema de troca rápida.