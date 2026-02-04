Aspirador vertical tipo escova CV 30/1 (220V)
Equipamento robusto e versátil, com faixa de limpeza de 300 mm, escova com ajuste manual da pressão, punho ergonômico, sistema de filtro de 3 estágios, e um cabo ultra flexível de 12 metros.
Com uma grande largura de trabalho de 300 mm, o nosso aspirador vertical CV 30/1 também é ideal para limpar áreas maiores - seja no comércio, supermercados, setor hoteleiro, restaurantes, entre outras muitas outras aplicações. Além disso, bordas, trilhos e pequenos nichos são limpos sem esforço usando um tubo de sucção removível com mangueira de sucção extensível. O manuseio também é confortável: se necessário, a escova pode ser facilmente substituída sem a necessidade de ferramentas. E até o cabo de alimentação pode ser substituído durante a manutenção graças ao sistema de troca rápida.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Sucção (mbar)
|207
|Vazão de Ar (L/s)
|48
|Desempenho avaliado (W)
|1000
|Reservatório (L)
|5,5
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|12
|Nível de ruído (dB(A))
|67
|Colour
|Antracite
|Medidas (c x l x a) (mm)
|320 x 390 x 1220
Itens inclusos
- Bocal para cantos
Equipamento
- Cabo de alimentação plugável: Flexível
Acessórios opcionais
Encontrar peça
