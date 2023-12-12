Entrada no ramo de instalações de lavagem de autoatendimento
Seja uma instalação de estação única ou um lava-rápido, o investimento em uma instalação de lavagem de autoatendimento precisa ser bem planejado. Desde a escolha do local certo e cálculo dos custos até o tamanho e equipamento da instalação. Os fatores aos quais os operadores devem prestar atenção para encontrar uma solução lucrativa para suas necessidades estão resumidos a seguir como uma visão geral.
Qualquer pessoa que esteja planejando entrar no ramo de instalações de lavagem de autoatendimento deve obter antecipadamente uma visão geral da localização, dos custos e da rentabilidade
. Provedores de sistemas experientes estão disponíveis para aconselhar os investidores durante a fase de planejamento.
Encontrar o local certo
Uma localização ideal para instalações de lavagem de autoatendimento é, por exemplo, uma área industrial muito frequentada perto de uma construção ou supermercado, pois isso resulta em um alto nível de tráfego. O número de moradores no entorno do local planejado não é decisivo para a escolha. Muito mais importantes são os números de registro oficial de veículos a motor na área mencionada. O tamanho da área de captação é geralmente em torno de 5 a 10 quilômetros ao redor do local. Além disso, é importante considerar a situação competitiva ao escolher um local. Portanto, deve-se prestar atenção ao número de instalações de lavagem já existentes na área.
Planejamento da área
Uma vez encontrado o local, é importante planejar o melhor aproveitamento possível do espaço disponível. Entre outras coisas, o número ideal de boxes de lavagem deve ser determinado. É necessária uma área de cerca de 30 metros quadrados para cada box de lavagem. Soma-se a isso o espaço necessário para a sala de equipamentos, que também é de 30 metros quadrados. No caso de uma instalação com 3 boxes de lavagem e áreas com aspirador, uma área de 1.500 metros quadrados deve ser considerada como a área mínima. As áreas de acesso e saída também devem ser levadas em consideração aqui. Recomenda-se o uso de boxes drive-through para que seja possível conduzir para dentro dos boxes de lavagem de um lado e para fora do outro.
Pouco espaço: instalações de lavagem de autoatendimento compactas
Para locais com espaço limitado, instalações compactas e configuráveis individualmente de uma ou duas estações são adequadas. Eles permitem a autolavagem completa nos menores espaços. Essas instalações oferecem um negócio secundário lucrativo para os postos de gasolina.
Resumo dos custos de investimento e operacionais
Vários parâmetros têm impacto sobre o montante de financiamento necessário para instalações de lavagem de autoatendimento. O espectro de fatores varia desde o local da propriedade e possíveis medidas estruturais até o tamanho da instalação. Como parte de uma análise de potencial, esses tópicos são cuidadosamente considerados pelo fabricante e pelo cliente, adaptados à situação individual.
No que diz respeito aos custos, deve-se fazer uma distinção entre custos fixos (incluindo custos de propriedade ou de pessoal) e custos variáveis para operação da instalação de autoatendimento. Esses incluem despesas com água, eletricidade, consumíveis, aquecimento, gás ou eliminação de resíduos.
Sustentabilidade e instalações de lavagem de autoatendimento
Ao adquirir uma instalação de lavagem de autoatendimento, deve-se sempre prestar atenção à sustentabilidade da instalação e à economia de recursos. Uma possibilidade de redução de custos é, por exemplo, o uso de um sistema fotovoltaico, com o qual a eletricidade necessária é produzida de forma autônoma. Outra oportunidade de redução de custos e economia de água é a utilização de tratamento biológico da água, por meio do qual a água reciclada ou a água da chuva pode ser utilizada na área de autoatendimento.
Estações de lavagem de autoatendimento rentáveis: seleção de equipamentos e programas
O número de boxes de lavagem de autoatendimento depende da localização, do espaço disponível e, claro, dos objetivos e intenções do operador. Para atender a essas necessidades, muitos fabricantes oferecem um vasto portfólio de soluções modulares para a área de autoatendimento. O fator decisivo é encontrar a solução certa para os diferentes requisitos, desde a limpeza de alta pressão de estação única até lava-rápidos. Um negócio adicional lucrativo é a instalação de aspiradores de autoatendimento e limpadores de tapetes.
Seleção dos programas
O número de lavagens a serem esperadas depende de vários aspectos. Um fator de influência importante é a seleção do programa que está disponível para os clientes da lavagem de carros. Em instalações de lavagem de autoatendimento, geralmente podem ser oferecidos vários programas: além dos programas de pré-lavagem para aros ou insetos, a limpeza de alta pressão e a área da escova de lavagem são obrigatórias. Existem também programas de enxágue com água de osmose, que permite uma secagem sem manchas. Uma disposição sensata dos programas no terminal de controle, bem como sugestões para a sequência passo a passo de lavagens exclusivas e premium também ajudam os clientes da lavagem de carros e facilitam a operação.
Intervalos de tempo e preços
Além da seleção de programa, também é importante determinar os intervalos de tempo e os custos dos programas de lavagem individuais de forma que sejam lucrativos para o operador.
Para limpeza de alta pressão e lavagem com escova, um ciclo de tempo de 120 segundos é recomendado. No caso de programas como a limpeza de aros, 60 segundos são suficientes .
Sistema de pagamento: de moedas a sem contato
Existem várias opções e sistemas de pagamento para a lavagem de veículos em boxes de lavagem de autoatendimento: moedas, pagamento com cartão, cartões de lavagem da empresa ou celulares. Como sistema de pagamento adequado, no entanto, o uso de soluções sem dinheiro está claramente em tendência. Portanto, além das soluções de pagamento com moedas, os sistemas de pagamento externos geralmente podem ser conectados. Isso permite o pagamento via RFID (cartões de cliente) ou cartões de débito/crédito. Os sistemas que permitem o pagamento sem dinheiro em espécie podem muitas vezes ser instalados posteriormente.
Vantagens dos sistemas de pagamento sem dinheiro em espécie:
Os operadores se beneficiam dos sistemas digitais que coletam mais informações sobre o comportamento de lavagem dos clientes. A avaliação dos indicadores centrais também permite uma boa visão geral da utilização e da rentabilidade de estações de serviço individuais. Os sistemas sem dinheiro em espécie também reduzem o risco de roubo.
Para os clientes, as vantagens são óbvias. O processo de pagamento torna-se muito mais conveniente e rápido, pois não é necessário troco nem trocas de dinheiro.