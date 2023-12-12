Entrada no ramo de instalações de lavagem de autoatendimento

Resumo dos custos de investimento e operacionais

Vários parâmetros têm impacto sobre o montante de financiamento necessário para instalações de lavagem de autoatendimento. O espectro de fatores varia desde o local da propriedade e possíveis medidas estruturais até o tamanho da instalação. Como parte de uma análise de potencial, esses tópicos são cuidadosamente considerados pelo fabricante e pelo cliente, adaptados à situação individual.

No que diz respeito aos custos, deve-se fazer uma distinção entre custos fixos (incluindo custos de propriedade ou de pessoal) e custos variáveis ​​para operação da instalação de autoatendimento. Esses incluem despesas com água, eletricidade, consumíveis, aquecimento, gás ou eliminação de resíduos.