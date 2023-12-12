Limpar a área de abastecimento
Limpeza da área de abastecimento, de forma regular e econômica: essa é uma tarefa central para todo operador de posto de gasolina. Por outro lado, essa área é suscetível a sujeira pesada. Por outro lado, a limpeza da área de abastecimento é decisiva para que os clientes se sintam confortáveis. E assim também para vendas na loja. Uma visão geral do que os operadores de postos de gasolina devem prestar atenção ao limpar a área de abastecimento.
Diferentes tipos de sujeira
Há sujeira constante na área de abastecimento. Lenços de papel percorrem despercebidos, restos de comida caem no chão. Latas de bebidas e embalagens de salgadinhos ficam ao lado da lata de lixo. A gasolina goteja, assim como a água suja da limpeza dos vidros. Chiclete e óleo grudam de forma persistente no chão. O vento do outono sopra nas folhas úmidas e, no inverno, os pneus do veículo deixam neve e areia na área de abastecimento. E especialmente em autoestradas e rodovias federais, os caminhões que passam, removem grandes quantidades de sujeira solta da beira da estrada, que é depositada novamente na área do posto de gasolina.
Limpar a área de abastecimento - aumentar as vendas
A limpeza na área de abastecimento inspira confiança e aumenta as vendas. Se a área de abastecimento estiver arrumada e limpa, isso será corretamente percebido como um sinal de qualidade, simpatia pelo cliente e bom serviço. Os clientes vão à loja para pagar com um sentimento positivo e são mais propensos a comprar lá também.
Limpeza de campo de tanques: diversas tarefas, soluções eficientes
As tarefas de limpeza de superfícies na área de abastecimento são extensas e variadas. Portanto, elas só podem ser gerenciadas economicamente com a tecnologia adequada. Com os dispositivos adequados, os operadores de postos de gasolina reduzem a carga de trabalho e aumentam a satisfação do cliente. Dispositivos de limpeza potentes tornam possível criar condições limpas, organizadas e seguras na área de abastecimento com baixos custos de mão de obra.
Basicamente: quais dispositivos são os corretos para limpar a área de abastecimento depende do tipo de sujeira: solta ou aderente. Além disso, depende do tamanho da área.
No lado seguro: observar os regulamentos
O uso de dispositivos e produtos químicos de limpeza em postos de gasolina é parcialmente regulamentado por lei. E associações profissionais e empresas de óleo mineral também têm regras para equipamentos e materiais de limpeza. Porque a segurança no trabalho, proteção da saúde e do meio ambiente são particularmente importantes tendo em conta as substâncias perigosas que são utilizadas nos postos de gasolina. Portanto, é essencial para os operadores de postos de gasolina se familiarizem com esses regulamentos.
Sujeira solta na área de abastecimento
Os operadores devem varrer a área externa do posto de gasolina, incluindo a área de abastecimento, pelo menos uma vez por dia. Caso contrário, a sujeira solta ficará presa nas juntas. Isso aumentaria desnecessariamente a carga de trabalho.
Além disso, uma área externa limpa também resulta em menos sujeira na loja: a limpeza regular da área externa atua como uma medida preventiva aqui.
Para áreas menores: varredeiras portáteis
A solução mais simples para a limpeza diária do campo dos tanques são as varredeiras manuais de empurrar. Elas fazem pouco barulho, são muito ágeis e fáceis de manusear.
Uma varredeira manual portátil de 2.800 a 3.600 metros quadrados em uma hora. Para efeito de comparação: com uma vassoura padrão, uma pessoa pode gerenciar de 120 a 160 metros quadrados por hora e levanta muito mais poeira no processo. Por isso, varredeiras portáteis também valem a pena em postos de gasolina menores.
Dica 1 – acionamento em ambos os lados:
Ao comprar, é aconselhável certificar-se de que o rolo varredor principal é acionado em ambos os lados. Isso também torna muito fácil limpar juntas, bordas e curvas apertadas na área de abastecimento. Por causa do acionamento em ambos os lados, o rolo varredor principal gira tanto na curva esquerda quanto na direita.
Dica 2 – duas vassouras laterais:
Duas vassouras laterais também facilitam o trabalho em cantos e bordas ao redor dos pedestais da coluna do tanque. Isso significa que o dispositivo pode se aproximar e varrer curvas e bordas em ambos os lados. A sujeira solta é movida em círculos a partir do canto sob a varredeira. De lá, ela se move sem poeira para o recipiente de sujeira.
Para áreas de médio porte: varredeiras com aspiração portáteis
O próximo nível de potência é a vassoura com aspiração. Os dispositivos podem varrer até 4.725 metros quadrados por hora. Durante a varrição, a vassoura com aspiração levanta a sujeira com um rolo varredor, aspira com o auxílio de uma turbina de sucção (ventilador) e a separa em um sistema de filtragem.
As varredeiras com aspiração têm um mecanismo de propulsão. Elas são ligeiramente mais largas do que as varredeiras, mas tão ergonômicas quanto podem (com o equipamento certo) também limpar as curvas e cantos apertados na área de abastecimento. Por serem empurradas como as varredeiras, também são chamadas de “máquinas móveis”.
A compra vale a pena para uma área a partir de 300 metros quadrados. Uma máquina móvel limpa 3.375 a 4.700 metros quadrados em uma hora. Isso não apenas permite que a área de abastecimento seja limpa rapidamente. Os dispositivos são adequados para a limpeza de superfícies em toda a área externa: entradas e saídas, estacionamentos ou áreas ao redor dos depósitos de ar e água e ao redor da instalação de lavagem.
Para grandes áreas: varredeiras com aspiração com o condutor sentado
Para locatários e proprietários de grandes postos de gasolina, vale a pena comprar uma vassoura com aspiração com assento. Isso permite que uma pessoa pode limpar toda a área de abastecimento muito rapidamente.
Existem varredeiras com aspiração elétricas e movidas a gasolina. Dispositivos operados eletricamente são geralmente recomendados para uso em postos de gasolina porque são mais silenciosos.
Um potente motor elétrico com pelo menos 600 watts de potência pode suportar 6.000 metros quadrados ou mais em 60 minutos. A vassoura com aspiração com o condutor sentado também é utilizada em escolas, áreas comunitárias ou grandes lojas de bricolagem.
Graças à transmissão de condução leve e um pequeno círculo de viragem, o aspirador de pó é manobrável e pode ser facilmente conduzido para a frente e para trás. O manuseio é descomplicado e autoexplicativo. A vassoura com aspiração com o condutor sentado também pode recolher peças grandes, como latas de bebidas e cascalho (importante no inverno).
Dica 1 – filtros autolimpantes:
Os operadores de postos de gasolina devem prestar atenção aos grandes filtros com autolimpeza automática no momento da compra.
Dica 2 – recipiente coletor de sujeira amplo:
A máquina deve ter um recipiente coletor de no mínimo 50 litros.
Dica 3 – facilidade de manutenção:
Filtros e rolos varredores devem ser fáceis de substituir sem ferramentas. Isso faz com que a manutenção possa ser realizada em qualquer local e seja flexível.
Dica 4 – pressão de contato automática ou variável:
A maioria das varredeiras com aspiração com o condutor sentado tem um rolo varredor principal com rolamento de pêndulo. Ele ajusta automaticamente a pressão de contato à superfície. Em máquinas que não possuem essa função, deve ser possível variar a pressão de contato, caso contrário as cerdas da varrição se desgastarão.
Sujeira aderente ao limpar a área de abastecimento
Além da limpeza diária da superfície com a varredeira ou a vassoura com aspiração, a área de abastecimento deve ser liberada da sujeira aderente a cada poucas semanas (limpeza básica). Porque as sujeiras oleosas e gordurosas na pista e nos caminhos não são apenas feias e têm um efeito desestimulador para os clientes. Elas também representam riscos de derrapagem e riscos de aderência correspondentes.
Resíduos de combustível e resíduos contendo óleo e graxa, assim como chiclete pisado, são muito aderentes. Portanto, a limpeza básica deve ser feita com tecnologia de alta pressão.
Lavadoras de alta pressão móveis
Lavadoras de alta pressão têm diferentes extensões e bocais. Os acessórios certos reduzem a carga de trabalho, bem como o consumo de materiais de limpeza e água. As lavadoras de alta pressão são flexíveis e permitem a limpeza eficiente de diferentes superfícies.
Com uma lavadora de alta pressão, você pode limpar não apenas a área de abastecimento, mas também outras áreas do posto de gasolina, como salões de lavagem ou fachadas. Por causa da proteção contra incêndio e explosão, o próprio dispositivo deve estar sempre a uma distância suficiente da área de abastecimento. O pessoal de limpeza deve usar o comprimento da mangueira para limpar a área ao redor da bomba de abastecimento. Essa é a melhor maneira de remover a sujeira mais difícil da área de abastecimento, dependendo do tipo de sujeira e da superfície.
Superfícies lisas nas bombas de abastecimento
Os agentes patogênicos sobrevivem em superfícies lisas como plástico, metal e alumínio por um longo período de tempo. O bico de gasolina, por exemplo, pode facilmente se tornar um propagador de germes. Os clientes estão particularmente cientes disso desde a pandemia do corona.
Portanto, é aconselhável limpar regularmente não apenas o chão da área de abastecimento, mas também as bombas de abastecimento e remover os agentes patogênicos das torneiras. As lavadoras de alta pressão operadas eletricamente podem ser usadas para esguichar de forma segura e confiável as vigas de apoio e as latas de lixo.
Dica – água quente:
A água quente dissolve a sujeira gordurosa e oleosa melhor do que a água fria. E ajuda a remover pichações e adesivos. Isso significa que é necessário menos material de limpeza.
Dificuldade de acesso: juntas
O chão da área de abastecimento é geralmente coberto com pisos de concreto antiderrapantes. A sujeira persistente se acumula nessas juntas. A barra de proteção contra impactos ao redor das bombas de abastecimento também constitui um problema especial ao limpar a área de abastecimento: geralmente consiste em vários tubos de metal soldados uns aos outros. Sujeira e resíduos de óleo também podem se acumular nas rachaduras e no chão subjacente. Mas a sujeira solta também pode se acumular aqui. Ela pode ser removida rapidamente dos cantos com o soprador de folhas.
Em seguida, a lavadora de alta pressão entra em ação: ela penetra nas juntas e rachaduras com uma fresa de sujeira, que varre a sujeira com um jato de água fria. A fresa de sujeira tem uma força de impacto quase duas vezes maior do que um bico normal, graças a um jato de pulverização circular e preciso. Isso economiza muita água ao limpar grandes quantidades de sujeira com alta pressão.
Para evitar que a sujeira respingue em todas as direções, o dispositivo de alta pressão pode ser usado com um limpador de superfícies. Dependendo da altura da barra de proteção contra impactos, os modelos planos são adequados para limpar o chão da área de abastecimento abaixo da barra de proteção contra impactos.
Manchas de óleo em grandes superfícies
Uma lavadora de alta pressão de água quente pode ser usada para limpar a grande área da área de abastecimento. Para este propósito, um acessório de limpeza de superfícies resistente à água quente com uma caixa de aço inoxidável é fixado à lança. Ele protege contra respingos de água e drena a água suja de maneira controlada, o que é importante quando há tráfego público na área de abastecimento. O limpador de superfícies também pode ser usado para remover manchas de óleo de forma eficiente.
Dica 1 – facilidade de separação :
Ao escolher um produto químico de limpeza, é importante que ele seja fácil de separar para que o separador de óleo possa fazer seu trabalho. O uso de produtos de difícil separação prejudica o meio ambiente e viola os regulamentos legais.
Dica 2 – temperatura alta:
As lavadoras de alta pressão devem produzir uma temperatura de água de até 155 °C. Isso porque gorduras, óleos, resíduos contendo proteínas e resinas se dissolvem principalmente em altas temperaturas. Portanto, os operadores de postos de gasolina precisam de muito menos produtos químicos de limpeza ao limpar a área de abastecimento ou podem até mesmo dispensar completamente o uso de agentes químicos. Isso protege o meio ambiente e economiza custos. Além disso, a limpeza com água quente é mais rápida, o que, por sua vez, tem um efeito positivo nos custos totais.
Remova gomas de mascar
Gomas de mascar no chão prejudicam seriamente a aparência de um posto de gasolina. Eles se tornam um incômodo para os clientes quando grudam nas solas de sapatos ou até mesmo quando são levados para dentro do carro. Ao mesmo tempo, gomas de mascar que grudaram são um desafio particular ao limpar a área de abastecimento.
Para a remoção de gomas de mascar, são necessários uma potente limpadora a vapor com escova de arame e um material de limpeza adequado. Com a combinação certa de pressão de vapor, escova de arame e um material de limpeza biológico, as gomas de mascar que grudaram podem ser removidas em segundos.
Dica 1 – selecionar peso leve:
As limpadoras a vapor de peso leve são benéficas porque podem ser carregadas como uma mochila.
Dica 2 - não economizar bateria:
Uma boa bateria (baterias de íon de lítio) é importante. Porque mesmo que o chiclete individual seja removido rapidamente, toda a ação pode definitivamente demorar algum tempo.
Dica 3 - remover os resíduos:
Após a limpeza, recomendamos o uso de uma lavadora de alta pressão para remover os resíduos de chiclete.
Limpar a área de abastecimento no outono e no inverno
Se houver árvores caducifólias nas proximidades do posto de gasolina, um soprador de folhas é indispensável para manter a área limpa no outono e também a área de abastecimento quando há vento.
É aconselhável remover diariamente todas as folhas sopradas sob o teto da área de abastecimento. O forte fluxo de ar sopra até as folhas molhadas. No caso de áreas maiores, a vassoura com aspiração recolhe bem as folhas. Para áreas maiores, vale a pena usar uma vassoura com aspiração com o condutor sentado.
Com o equipamento certo, a neve fresca e a neve derretida podem ser removidas de forma rápida e fácil. Não apenas em vias de acesso e estacionamentos, mas também sob o teto da área de abastecimento, onde a neve se acumula em dias de tempestade e onde escorre dos veículos a neve derretida e a areia.