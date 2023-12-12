Limpar a área de abastecimento

Para áreas de médio porte: varredeiras com aspiração portáteis

O próximo nível de potência é a vassoura com aspiração. Os dispositivos podem varrer até 4.725 metros quadrados por hora. Durante a varrição, a vassoura com aspiração levanta a sujeira com um rolo varredor, aspira com o auxílio de uma turbina de sucção (ventilador) e a separa em um sistema de filtragem.

As varredeiras com aspiração têm um mecanismo de propulsão. Elas são ligeiramente mais largas do que as varredeiras, mas tão ergonômicas quanto podem (com o equipamento certo) também limpar as curvas e cantos apertados na área de abastecimento. Por serem empurradas como as varredeiras, também são chamadas de “máquinas móveis”.

A compra vale a pena para uma área a partir de 300 metros quadrados. Uma máquina móvel limpa 3.375 a 4.700 metros quadrados em uma hora. Isso não apenas permite que a área de abastecimento seja limpa rapidamente. Os dispositivos são adequados para a limpeza de superfícies em toda a área externa: entradas e saídas, estacionamentos ou áreas ao redor dos depósitos de ar e água e ao redor da instalação de lavagem.