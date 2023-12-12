Limpeza de escritórios

Revestimentos têxteis para pisos

A maioria dos revestimentos têxteis para pisos são encontrados em escritórios. Para um bom resultado de limpeza, recomenda-se aspirar as salas desde a entrada, começando pela borda e sempre movendo o bico para frente em um padrão em V e para trás na diagonal sobre as áreas ainda não limpas. O uso de um bico para frestas é recomendado para áreas estreitas.

Como há tráfego público durante o dia, o uso de aspiradores de pó operados a pilhas tem provado ser eficaz. Eles têm várias vantagens em relação aos modelos clássicos: não há mais perigo de tropeçar devido aos cabos que ficam ao redor, e os custos de reparo dos cabos danificados são completamente eliminados. Uma vez que é possível trabalhar de forma completamente livre e sem procurar uma tomada adequada, é possível economizar cerca de 20% de tempo. Uma troca descomplicada de baterias de diferentes dispositivos torna-se possível quando é utilizada uma plataforma uniforme com a mesma tecnologia de baterias e carregamento. Os aspiradores de pó com cabo ou operados a pilha com função ecológica contribuem para uma limpeza sustentável, uma vez que proporcionam um bom desempenho de sucção, apesar da redução das necessidades energéticas, graças a motores eficientes e a uma tecnologia de fluxo otimizada.