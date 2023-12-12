Limpeza de escritórios
A limpeza dos escritórios é um campo de tensão desafiante: o tempo e os fatores de custo, o resultado da limpeza, a higiene e a sustentabilidade estão relacionados e devem ser levados em consideração. Dessa forma, é importante selecionar métodos de limpeza adequados ao desafio em questão. Especialmente com o objetivo de garantir higiene e sustentabilidade, a limpeza estática será substituída gradativamente por uma limpeza dinâmica no futuro.
Passo a passo para um escritório limpo
Nos escritórios, muitas pessoas se reúnem durante horas todos os dias. O equipamento, a natureza e o uso do espaço de escritório, portanto, proporcionam uma série de desafios específicos para os prestadores de serviços de limpeza. Fatores como tempo e custo devem ser levados em consideração, garantindo ao mesmo tempo a limpeza e a higiene e, cada vez mais, a sustentabilidade. Aqui é uma boa ideia ter uma visão geral de casos de uso comum e soluções adequadas. Isso inclui conhecer uma estrutura razoável para os processos de limpeza, bem como os desenvolvimentos atuais na tecnologia de limpeza.
A preparação certa
Para o processo de limpeza em uma sala, a preparação e o acompanhamento é uma parte essencial - além da tarefa de limpeza propriamente dita.
Em todos os casos, isso inclui equipamento de proteção pessoal, conhecimento das instruções de segurança e regras de higiene, e o fornecimento de materiais e equipamentos. O fornecimento é importante, pois somente a tarefa de limpeza na sala com as respectivas variantes de método definidas decide qual equipamento é necessário. Nos escritórios, a sujeira grosseira deve ser coletada primeiro e os resíduos devem ser eliminados.
Princípios de limpeza
- Limpar de cima para baixo
- Limpar de trás para a frente
- Limpeza de seco a molhado
- De limpo a sujo
Superfícies
A limpeza das superfícies garante uma aparência atraente das salas, contribui para a manutenção do valor e desempenha um papel importante na prevenção de infecções por contato. Um método de limpeza com água, com pano e spray é particularmente adequado para remover sujeira solta e parcialmente aderente em mesas, aparadores ou canais de cabos. Esse modo de trabalho economiza tempo, material de limpeza e água, ao mesmo tempo em que a higiene é obtida. Por um lado, o material de limpeza é dosado previamente, de forma que uma sobredosagem não econômica e não muito ecológica seja evitada. Por outro lado, o material de limpeza pode ser pulverizado diretamente sobre o pano (três pulverizações são suficientes), e a limpeza pode ser feita com o lado molhado. Se a sujeira aderente tiver que ser removida, é usado o método de limpeza com água com um pano pré-condicionado.
A partir da borda da superfície, o pano é movido em movimentos oscilantes para o lado oposto para recolher a sujeira solta e parcialmente aderente. As superfícies verticais são limpas de cima para baixo, onde o pano também é guiado em arcos largos. O pano pode ser dobrado até três vezes, criando 16 lados e limpando cada superfície com um lado novo. Uma alternativa é dobrar o pano dois vezes e usar os oito lados resultantes. Em ambos os casos, uma vez que você tenha usado cada lado do pano, descarte-o e substitua por um novo. Os usuários devem sempre prestar atenção aos equipamentos de proteção individual e usar as luvas de proteção apropriadas, dependendo dos materiais de limpeza utilizados e da área de aplicação. O espectro varia de luvas descartáveis a luvas de proteção.
As superfícies sobre as quais a sujeira solta se assentou podem ser limpas com panos coletores de pó. As variantes impregnadas com adesivos já provaram o seu valor, pois removem eficientemente o pó das superfícies sem a necessidade de água ou produtos químicos de limpeza. Se as superfícies forem limpas regularmente, um pano coletor de pó poderá ser usado para além de uma sala. Além disso, esses panos são adequados para limpar a poeira em revestimentos de chão lisos. Não é necessário usar luvas para coletar o pó.
Tratamento dos pontos críticos de contato
No chamado Critical Touchpoint Treatment, ou seja, a limpeza ou desinfecção dos pontos críticos de contato, as superfícies frequentemente utilizadas são tratadas. Se as superfícies contaminadas forem desinfetadas quimicamente, há produtos de limpeza e desinfetantes que, dependendo da versão, podem ter atividade virucida contra vírus envelopados.
Os limpadores e aspiradores a vapor, dependendo do tipo de sujeira e da natureza do material, são uma solução eficaz e que poupa tempo, graças à alta temperatura de limpeza, para garantir uma higiene adequada e combater germes ou vírus. O vapor emerge do bico em gotículas muito finas e, dependendo do tipo de unidade, a uma temperatura de cerca de 100 °C e a uma pressão de até 8 bar. Isso permite que paredes, pisos e móveis resistentes ao vapor sejam limpos de forma eficaz, pois o vapor também chega a locais de difícil acesso.
Pisos
Revestimentos têxteis para pisos
A maioria dos revestimentos têxteis para pisos são encontrados em escritórios. Para um bom resultado de limpeza, recomenda-se aspirar as salas desde a entrada, começando pela borda e sempre movendo o bico para frente em um padrão em V e para trás na diagonal sobre as áreas ainda não limpas. O uso de um bico para frestas é recomendado para áreas estreitas.
Como há tráfego público durante o dia, o uso de aspiradores de pó operados a pilhas tem provado ser eficaz. Eles têm várias vantagens em relação aos modelos clássicos: não há mais perigo de tropeçar devido aos cabos que ficam ao redor, e os custos de reparo dos cabos danificados são completamente eliminados. Uma vez que é possível trabalhar de forma completamente livre e sem procurar uma tomada adequada, é possível economizar cerca de 20% de tempo. Uma troca descomplicada de baterias de diferentes dispositivos torna-se possível quando é utilizada uma plataforma uniforme com a mesma tecnologia de baterias e carregamento. Os aspiradores de pó com cabo ou operados a pilha com função ecológica contribuem para uma limpeza sustentável, uma vez que proporcionam um bom desempenho de sucção, apesar da redução das necessidades energéticas, graças a motores eficientes e a uma tecnologia de fluxo otimizada.
Enquanto os aspiradores de pó portáteis operados por bateria e as escovas varredoras elétricas facilitam as tarefas de limpeza pontuais, os aspiradores com escova para tapetes com condutor andando ou as varredeiras com aspiração portáteis operados a bateria são recomendados para a limpeza de corredores maiores com revestimentos têxteis. É importante observar as melhores rotas de aspiração, que diferem do procedimento com um aspirador de pó: primeiro, todas as superfícies das bordas são limpas, depois a área restante é percorrida com ângulos retos em trajetórias retas e paralelas (o chamado princípio da broca). É importante que as máquinas estejam equipadas com um kit de varredura de tapetes. Esse inclui um rolo varredor principal ajustável e antiestático e um filtro de fiapos para o filtro.
As manchas no tapete são removidas durante a limpeza de manutenção com um agente de remoção de manchas adequado. Se já houver marcas visíveis, uma limpeza intermediária do tapete deverá ser feita.
Limpeza de pisos duros no escritório
Onde há pisos duros, como em corredores ou copas, as lavadoras e secadoras de piso são a escolha certa, pois podem ser usadas de forma mais eficiente e higiênica do que a limpeza clássica com pano úmido. O maior desempenho de limpeza é complementado pela absorção imediata da solução de sujeira, o que reduz muito o risco de escorregamento. Se a máquina tiver uma cabeça de lavagem rotativa e orientável, ela é fácil de manobrar, permitindo que os utilizadores contornem obstáculos com facilidade. Se o piso duro for colocado em uma sala de escritório, é adequada uma lavadora e secadora de piso que também possa limpar embaixo de mesas.
Ao utilizar lavadoras e secadoras de piso, deve ser possível ajustar parâmetros tais como potência de sucção ou quantidade de água à respectiva aplicação e grau de sujeira, a fim de limpar para fins de economia de recursos. A propósito, os dispositivos alimentados por bateria também reduzem a quantidade de trabalho necessária, pois a potência da máquina, que é adaptada à aplicação, permite que uma área maior seja tratada sem carga intermediária ou troca da bateria. A superfície é limpa da melhor maneira possível em caminhos retos de fora para dentro. Para áreas e cantos de difícil acesso, recomendamos uma limpeza manual preparatória, por exemplo, uma limpeza com pano úmido.
Limpeza básica e renovação de película de limpeza de pisos duros
Muitas vezes são instalados revestimentos de chão resilientes, que são cobertos por uma dispersão de polímeros. Isso se desgasta com o tempo e apresenta arranhões em que a sujeira se assenta bem. A limpeza torna-se mais difícil e demorada. É aconselhável, portanto, renovar a película de tratamento em determinados intervalos. Existem dois métodos para isso: a renovação da película de tratamento e a limpeza básica.
A renovação da película de tratamento é uma limpeza intermediária em que são utilizados os métodos de lavagem a seco e limpeza (método de spray).
Dessa forma, marcas leves e arranhões são lixados e a película de tratamento ligeiramente desgastada é substituída nestas áreas particularmente estressadas. Em direção à borda, a película de tratamento é novamente alinhada com a cobertura existente.
O seguinte sistema é usado para a limpeza básica:
os métodos de lavagem com água, aspiração úmida, limpeza com pano úmido e revestimento.
Ao contrário da renovação da película de tratamento, todas as películas de tratamento/coberturas antigas são removidas do chão durante a limpeza básica, de modo que no final o chão descoberto seja novamente mantido com duas a três coberturas.
A renovação de uma película de tratamento não é capaz de substituir uma limpeza básica clássica - no entanto, ela retarda essa limpeza básica muito custosa. No passado, por exemplo, uma limpeza básica era geralmente realizada uma vez por ano em um edifício. Para reduzir o esforço, as renovações de película de manutenção menos complexas eram realizadas duas vezes por ano, o que corresponde aproximadamente aos custos de uma limpeza completa. Assim, é suficiente realizar a limpeza básica não mais anualmente, mas apenas a cada dois anos.
Desinfecção de pisos duros
As lavadoras e secadoras de piso podem ser usadas basicamente para a desinfecção de pisos. Deste modo, é importante observar tanto a dosagem química correta quanto o tempo exato de ação, de acordo com as instruções do fabricante. Os germes também são removidos permanentemente através da sucção da solução de sujeira. Dessa forma, o risco de contaminação é minimizado. O risco de a equipe de limpeza ser infectada com patógenos através das mãos é reduzido pela limpeza sem contato do chão. A proteção adequada durante a preparação e o acompanhamento continua, no entanto, a ser essencial, uma vez que estes representam por si só um risco.
Para uma desinfecção bem-sucedida, uma substância ativa suficiente deve chegar à superfície do piso. Para isso, o fluxo deve ser selecionado em relação ao revestimento de chão, de forma que seja garantida um umedecimento uniforme. É útil utilizar tecidos de microfibra ou material de almofada; as escovas são menos adequadas para esse fim. A fim de cumprir com o tempo de ação exigido, o trabalho deve ser realizado sem sucção. A solução desinfetante é simplesmente aplicada no chão com a lavadora e secadora de piso. Em seguida, a superfície é deixada para secagem.
Fatos interessantes sobre a limpeza de escadas
As escadas podem ser verdadeiros elementos de design, feitas de aço jateado ou madeira nobre. Elas podem ser rotas de fuga centrais ou simplesmente um acesso desprezado entre andares. Em qualquer caso, os trabalhos de limpeza em escadas tornam-se um desafio, pois o espaço disponível dificulta o trabalho. Por que a limpeza é importante, o que precisa ser considerado com relação aos diferentes revestimentos de chão e quais são os erros mais comuns dos usuários - uma visão geral.
Economizar tempo e recursos: sustentabilidade e inovação
A limpeza em si é sustentável, pois serve para manter o valor e a funcionalidade dos edifícios, instalações e máquinas. Além disso, na limpeza de edifícios, as considerações sobre uma gestão sustentável e bem-sucedida muitas vezes andam de mãos dadas. Afinal, para trabalhar com eficiência, é necessário reduzir custos, mantendo ou melhorando os resultados. Isso pode ser alcançado através da utilização de tecnologia de limpeza que economiza eletricidade e água, utilizando processos modernos ou utilizando máquinas ergonômicas que reduzem o desgaste físico e, portanto, o tempo de inatividade do usuário. Em outras palavras, medidas que beneficiam o meio ambiente e as pessoas em igual medida. A indústria de limpeza está atualmente em um estado de revolução, com modelos e métodos clássicos sendo cada vez mais substituídos por abordagens dinâmicas e ecologicamente corretas.
Usando tecnologia e recursos com parcimônia
Os materiais de limpeza desempenham um papel importante no que diz respeito a conceitos de limpeza ecologicamente corretos. As substâncias perigosas para o meio ambiente e a saúde, tais como fosfatos ou ácidos alergênicos, devem ser evitadas e substituídas por substâncias naturais. Entretanto, também é importante que os recursos não sejam desperdiçados em sua produção. Além dos ingredientes, o desempenho da limpeza tem um papel central nos materiais de limpeza com certificação ecológica. Portanto, mesmo pequenas quantidades de um concentrado devem ser suficientes para apoiar efetivamente os usuários em seu trabalho.
Soluções digitais para mais sustentabilidade
A sustentabilidade tem muito a ver com o uso de processos de limpeza adequados e conceitos de limpeza adequados ao respectivo objeto. Não devem ser negligenciadas, no entanto, as oportunidades que a digitalização oferece. Por exemplo, estão disponíveis no mercado sistemas que utilizam uma combinação de tecnologia de sensores e a avaliação de dados por inteligência artificial para ajudar a limpar um objeto conforme necessário. Os níveis de enchimento das saboneteiras e do papel higiênico são determinados, bem como a frequência de utilização de certas unidades de edifícios, como as salas de reuniões. Se essas informações forem usadas de maneira inteligente, haverá um potencial significativo de economia em termos de mão-de-obra e consumíveis.
Com a ajuda de softwares ou aplicativos que mapeiam digitalmente os processos ao longo de todas as tarefas dos prestadores de serviços de construção, os ajustes às tarefas diárias de limpeza podem ser atualizados conforme necessário e incluídos no cronograma de limpeza a curto prazo e sem contato físico. A comunicação em tempo real permite um rápido intercâmbio entre clientes, gerentes de propriedade e pessoal de limpeza. Assim, tarefas especiais como a desinfecção adicional dos puxadores das portas ou outras superfícies podem ser planejadas e comunicadas de forma confiável.
Não só o escritório fica limpo: água e ar
O ar limpo é de grande importância no mundo do trabalho, por exemplo, em escritórios, instalações públicas ou médicas. Onde há muitas pessoas, há também a necessidade de um abastecimento de água confiável. Os purificadores de ar e o dispensers de água encanada são uma forma sustentável e econômica de garantir um ambiente higiênico e limpo para além de pisos e superfícies limpas.