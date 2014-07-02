Lavadoras de alta pressão de água fria
Lavadoras de alta pressão de água fria - ducha fria para a sujeira impregnada Limpe as máquinas, veículos e edifícios diariamente: com pressão e alta vazão, os limpadores de alta pressão com água fria também podem remover a sujeira mais difícil. Ideal para grandes áreas de superfície.
Linha Compacta
Leves e potentes: as máquinas de limpeza compactas e versáteis limpam pátios e oficinas rapidamente. Se destacam em pressão, vazão e tempo de trabalho.
Linha Média
Bem equipado para uso prolongado e pesado: Lavadoras de alta pressão com água fria na linha média limpam máquinas, veículos ou instalações de empresas com rapidez e confiabilidade.
Linha Pesada
Para construção, agricultura, indústria e uso municipal - a potência máxima é necessária. Pressão de trabalho, vazões e equipamentos da Linha Super são perfeitamente balanceados.
Linha com Motor a combustão
Onde não há fonte de energia, lavadoras de alta pressão com motor de combustão - com operação de biodiesel opcional - oferecem versatilidade e independência máximas.
Linha Especial
Equipado para facilitar o transporte em superfícies particularmente difíceis: a linha especial da Kärcher remove a sujeira teimosa em áreas de difícil acesso.
Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel
Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.
Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?
- Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.
- Menos manutencao.
- Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.
Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel
- Portátil - não depende da proximidade da tomada/gerador
- O combustível é fácil de obter