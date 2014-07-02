Lavadoras de alta pressão de água fria

Lavadoras de alta pressão de água fria - ducha fria para a sujeira impregnada Limpe as máquinas, veículos e edifícios diariamente: com pressão e alta vazão, os limpadores de alta pressão com água fria também podem remover a sujeira mais difícil. Ideal para grandes áreas de superfície.

Kärcher Linha Compacta

Linha Compacta

Leves e potentes: as máquinas de limpeza compactas e versáteis limpam pátios e oficinas rapidamente. Se destacam em pressão, vazão e tempo de trabalho.

Ver produtos
Kärcher Linha Média

Linha Média

Bem equipado para uso prolongado e pesado: Lavadoras de alta pressão com água fria na linha média limpam máquinas, veículos ou instalações de empresas com rapidez e confiabilidade.

Ver produtos
Kärcher Linha Pesada

Linha Pesada

Para construção, agricultura, indústria e uso municipal - a potência máxima é necessária. Pressão de trabalho, vazões e equipamentos da Linha Super são perfeitamente balanceados.

Ver produtos
Kärcher Linha com Motor a combustão

Linha com Motor a combustão

Onde não há fonte de energia, lavadoras de alta pressão com motor de combustão - com operação de biodiesel opcional - oferecem versatilidade e independência máximas.

Ver produtos
Kärcher Linha Especial

Linha Especial

Equipado para facilitar o transporte em superfícies particularmente difíceis: a linha especial da Kärcher remove a sujeira teimosa em áreas de difícil acesso.

Ver produtos
Kärcher Lavadoras de Alta Vazão

Lavadoras de Alta Vazão

Ver produtos
Lavadora_alta_pressao_diferencas_combustao_ou_eletrica

 

Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel

 

Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.

Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?

  • Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.
  • Menos manutencao.
  • Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.

Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel

  • Portátil - não depende da proximidade da tomada/gerador
  • O combustível é fácil de obter
Catálogo de Produtos e Soluções Kärcher


Baixar catálogos