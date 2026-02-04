LAVADORA INDUSTRIAL HF 1600
HF 1600: Lavadora Kärcher Industrial de Alta Vazão (1600 L/h a 25 bar). Robusta, potente e fácil de operar. Projetada para uso profissional e as condições mais exigentes.
Máquinas projetada para ser: fácil de operar, altamente eficientes em grandes áreas e ergonomicamente pensadas para longos períodos de trabalho. A ÚNICA LAVADORA DE ALTA VAZÃO DA CATEGORIA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR IP 55. Bomba de virabrequim e acionamento por polia e correia. Trabalhar com elas é garantir um trabalho rápido e eficiente.Com motor de 2 CV, monofásico e Proteção IP55, torna o equipamento mais confiável e seguro para qualquer tipo de operação.
Características e benefícios
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
- Alta durabilidade
- Equipamento robusto
Bomba de virabrequim de alto desempenho
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Rodas grandes
- Para un transporte excepcionalmente fácil.
Áreas de aplicação
- Agricultura
- Automotivo
- Transporte
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.