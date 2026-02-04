LAVADORA INDUSTRIAL HF 2400
Lavadora de Alta Vazão industrial Kärcher HF 2400 é uma lavadora de alta vazão robusta, durável e segura. Com até 2400 L/h de vazão e 40 Bar de pressão, promove limpeza consistente para diversos tipos de negócio como: Estéticas automotivas, Limpeza de máquinas e peças no Agronegócio assim com em comercios e indústrias em geral.
Máquinas projetada para ser: fácil de operar, altamente eficientes em grandes áreas e ergonomicamente pensadas para longos períodos de trabalho. A ÚNICA LAVADORA DE ALTA VAZÃO DA CATEGORIA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR IPX 55. Bomba de virabrequim e acionamento por polia e correia. Trabalhar com elas é garantir um trabalho rápido e eficiente.Com motor de 3 CV, monofásico e Proteção IPX55, torna o equipamento mais confiável e seguro para qualquer tipo de operação.
Características e benefícios
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
- Alta durabilidade
- Equipamento robusto
Bomba de virabrequim de alto desempenho
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Rodas grandes
- Para un transporte excepcionalmente fácil.
Áreas de aplicação
- Agricultura
- Automotivo
- Transporte
