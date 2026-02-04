Máquinas projetada para ser: fácil de operar, altamente eficientes em grandes áreas e ergonomicamente pensadas para longos períodos de trabalho. A ÚNICA LAVADORA DE ALTA VAZÃO DA CATEGORIA COM PROTEÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR IPX 55. Bomba de virabrequim e acionamento por polia e correia. Trabalhar com elas é garantir um trabalho rápido e eficiente.Com motor de 1 CV, monofásico e Proteção IPX55, torna o equipamento mais confiável e seguro para qualquer tipo de operação.