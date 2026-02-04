Lavadora de alta pressão HD 585 Profi (220V)

Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 585 PROFI proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.

A Kärcher HD 585 PROFI, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta 400mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.

Características e benefícios
Ergonomia perfeita
  • Pistola de gatilho ergonômica, facilidade de uso e limpeza sem esforço.
Excelente Confiabilidade
  • Alta durabilidade
Desenho compacto
  • Design compacto, economiza espaço durante o armazenameto
Compacto, robusto e com mobilidade.
  • Rodas à prova de perfuração garantem alta mobilidade
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 500
Temperatura de alimentação de água (°C) até 60
Pressão no trabalho (psi/bar) 1450 / 100
Pressão de pico (bar/psi) 150 / 2176
Potência (W) 2200
Cabo elétrico (m) 5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 22,6
Peso (com embalagem) (kg) 23,1
Medidas (c x l x a) (mm) 530 x 300 x 840

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
  • Lança de pulverização: 420 mm
  • Carrinho

Equipamento

  • Limitador de pressão
Áreas de aplicação
  • Automotivo
  • Limpeza de patios. (pedra, madeira)
  • Academias
  • Areas logísticas
  • BSC
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.