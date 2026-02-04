Lavadora de alta pressão LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz

Lavadora de alta pressão industrial Kärcher HD 14/13 Cage Food, desenvolvida para uso nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Ele utiliza um chassi de aço inoxidável e uma bomba especial para receber a água aquecida.

A lavadora de alta pressão HD 14/13 tem uma vazão de 1400 l/h e uma pressão de até 130 bar. Ideal para as indústrias alimentícia, farmacêutica e de saúde. Possui chassi protetor em aço inoxidável, acessórios específicos resistentes a óleos e gorduras animais e aplicador integrado para detergentes ou produtos agressivos. Permite também a utilização de água quente, com temperatura máxima de entrada de água de 80º C. Além de atender as normas NR12, com painel elétrico integrado, com proteção IP65, e acionamento em 24V.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 1400
Temperatura de alimentação de água (°C) 80
Pressão no trabalho (bar) 130
Potência (A) 32
Cabo elétrico (m) 5,5
Tamanho do bico 110
Colour prata
Peso (com acessórios) (kg) 35
Peso (com embalagem) (kg) 45
Medidas (c x l x a) (mm) 975 x 620 x 1070

Itens inclusos

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Lança em aço inoxidável: 1050 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça

