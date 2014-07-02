Linha com aquecimento Elétrico

Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel

Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.

Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?

Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.

Menos manutencao.

Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.

Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel