Lavadoras de alta pressão de água quente

Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor com a mesma pressão, as máquinas Kärcher impressionam com o mais alto nível de conforto de uso e a tecnologia mais atualizada.

Kärcher Linha Compacta

Estas máquinas potentes e robustas destacam-se pela sua manobrabilidade e facilidade de transporte. Isso torna a linha vertical uma alternativa econômica para diversas oficinas, pequenas garagens e prestadores de serviços de limpeza.

Kärcher Middle

Para construção, agricultura e uso municipal: combina tecnologia inovadora com a conveniência máxima de operação. Ideal para uso pesado.

Kärcher Linha com aquecimento Elétrico

Quando os gases de exaustão devem ser evitados ou proibidos: a linha especial com aquecimento elétrico é utilizada em áreas de higiene, hospitais, cozinhas ou banhos públicos.

Kärcher Linha com motor a combustão

Onde não há fonte de energia, lavadoras de alta pressão com motor de combustão - com operação de biodiesel opcional - oferecem versatilidade e independência máximas.

Lavadora_alta_pressao_diferencas_combustao_ou_eletrica

 

Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel

 

Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.

Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?

  • Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.
  • Menos manutencao.
  • Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.

Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel

  • Portátil - não depende da proximidade da tomada/gerador
  • O combustível é fácil de obter
Catálogo de Produtos e Soluções Kärcher


