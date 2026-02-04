Lavadora de alta pressão HDS 7/16 C 220V
HDS 7/16 C (Compacta Água Quente): Potência e praticidade Kärcher. Operação inteligente (um botão liga/temp) e fácil transporte. Lavagem superior com água quente.
A HDS 7/16 C se destaca também pela sua eficiência e compromisso com o meio ambiente. Para garantir durabilidade e resistência, o equipamento possui um chassi robusto, ideal para as aplicações mais desafiadoras. Com a Lavadora de Alta Pressão Kärcher HDS 7/16 C, você terá um parceiro confiável para enfrentar desde as tarefas de limpeza mais simples até as mais exigentes.Possui um compartimento superior dedicado para guardar acessórios, como bicos e ferramentas, garantindo que estejam sempre seguros e acessíveis. Para manter a organização e a praticidade, o design inclui ganchos específicos para o cabo de energia e a mangueira de alta pressão. Além disso, há um suporte integrado para a pistola e a lança, o que facilita tanto o armazenamento quanto o transporte do equipamento.
Características e benefícios
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Temperatura de trabalho alta
- Com a água quente em alta pressão é possível dissolver eficientemente sujeira seca, por exemplo
Termostato de gás de escape
- El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento, en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 ºC.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|700
|Pressão no trabalho (bar)
|115
|Pressão de pico (bar)
|160
|Potência (A)
|15
|Consumo de óleo de aquecimento, carga total (L/h)
|6
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|40
|Tanque de combustível ( )
|30
|Peso (com acessórios) (kg)
|144,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|148,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1080 x 770 x 877
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Lança de pulverização: 1050 mm
Equipamento
- Bico power
- Sistema anti-torção
- Serpentina de aquecimento feita de aço inoxidável
Áreas de aplicação
- Agricultura
- Areas logísticas
- BSC
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
