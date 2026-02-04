Lavadora de alta pressão HDS 7/16 C 220V

HDS 7/16 C (Compacta Água Quente): Potência e praticidade Kärcher. Operação inteligente (um botão liga/temp) e fácil transporte. Lavagem superior com água quente.

A HDS 7/16 C se destaca também pela sua eficiência e compromisso com o meio ambiente. Para garantir durabilidade e resistência, o equipamento possui um chassi robusto, ideal para as aplicações mais desafiadoras. Com a Lavadora de Alta Pressão Kärcher HDS 7/16 C, você terá um parceiro confiável para enfrentar desde as tarefas de limpeza mais simples até as mais exigentes.Possui um compartimento superior dedicado para guardar acessórios, como bicos e ferramentas, garantindo que estejam sempre seguros e acessíveis. Para manter a organização e a praticidade, o design inclui ganchos específicos para o cabo de energia e a mangueira de alta pressão. Além disso, há um suporte integrado para a pistola e a lança, o que facilita tanto o armazenamento quanto o transporte do equipamento.

Características e benefícios
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
  • Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Temperatura de trabalho alta
  • Com a água quente em alta pressão é possível dissolver eficientemente sujeira seca, por exemplo
Termostato de gás de escape
  • El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento, en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 ºC.
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 700
Pressão no trabalho (bar) 115
Pressão de pico (bar) 160
Potência (A) 15
Consumo de óleo de aquecimento, carga total (L/h) 6
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 40
Tanque de combustível ( ) 30
Peso (com acessórios) (kg) 144,7
Peso (com embalagem) (kg) 148,5
Medidas (c x l x a) (mm) 1080 x 770 x 877

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Lança de pulverização: 1050 mm

Equipamento

  • Bico power
  • Sistema anti-torção
  • Serpentina de aquecimento feita de aço inoxidável
Lavadora de alta pressão HDS 7/16 C 220V
Áreas de aplicação
  • Agricultura
  • Areas logísticas
  • BSC
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.