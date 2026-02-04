A HDS 7/16 C se destaca também pela sua eficiência e compromisso com o meio ambiente. Para garantir durabilidade e resistência, o equipamento possui um chassi robusto, ideal para as aplicações mais desafiadoras. Com a Lavadora de Alta Pressão Kärcher HDS 7/16 C, você terá um parceiro confiável para enfrentar desde as tarefas de limpeza mais simples até as mais exigentes.Possui um compartimento superior dedicado para guardar acessórios, como bicos e ferramentas, garantindo que estejam sempre seguros e acessíveis. Para manter a organização e a praticidade, o design inclui ganchos específicos para o cabo de energia e a mangueira de alta pressão. Além disso, há um suporte integrado para a pistola e a lança, o que facilita tanto o armazenamento quanto o transporte do equipamento.