Lavadora Secadora BD 35/15C Classic BP Pack
Limpadora de piso compacta BD FIT verátil, movida a bateria AGM livre de manutenção, para limpeza de pisos lisos em locais de difícil acesso. Indicado para limpeza áreas até 2000 m².
Lavadora compacta que acessa facilmente corredores estreitos e locais de difícil acesso ou com obstáculos. Sua bateria AGM é livre de manutenção, o que simplifica os cuidados necessários para a conservação do equipamento. indicado para limpeza de pisos planos. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Por ser movido a bateria, a BD FIT C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 2000_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 08 pessoas usando esfregão.
Características e benefícios
Carregador integrado
- Carregador de ampla tensão para carregamento conveniente em qualquer lugar
- Compatível com uma ampla faixa de tensão
Dimensões compactas
- Boa manobrabilidade
- Fácil de mover para longe da parede
- Fácil manuseio
Ótima aspiração
- O rodo também absorve água de forma confiável em cantos estreitos
- Seca o piso de forma imediata
Guidão dobrável e ajustável
- Design compacto, economiza espaço durante o armazenameto
- Fácil de transportar, cabe na maioria dos carros
- Ajustável ergonomicamente para operadores de diversas alturas
Fluxo de água ajustável
- Vazão de água máxima de 1L/min
- Ajustável dependendo do tipo de piso e sujidade
Cabeça de escova com fácil acesso
- Sem necessidade de ferramentas para remover a escova
- Fácil manutenção pós trabalho
Tanque de água suja removível
- Manutenção simples
Modo eco!efficiency
- Menor consumo de energia
- Menor nível de ruído
- Aumenta o tempo de trabalho em até 25%
Melhora do abastecimento de água
- Em conformidade com a norma da União Europeia
- Distribuição mais uniforme da água melhora o desempenho de limpeza
Display
- Exibição de códigos de erro e status, facilita a manutenção
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|350
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|470
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|máx. 15 / máx. 15
|Produtividade teórica (m²/h)
|máx. 1400
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|700
|Tipo de bateria
|Resistente a óleo
|Tensão da bateria (V/Ah)
|12 / 38
|Autonomia da bateria (h)
|máx. 2
|Tempo de carregamento de bateria (h)
|nominal 10
|Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz)
|110 - 230 / 50 - 60
|Velocidade da escova (rpm)
|180 - 180
|Pressão da escova (g/cm²)
|25 - 25
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|54
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 500 x 680
Itens inclusos
- Variante: Bateria e carregador incluídos
- Escova disco: 1 peç
- Tensão da bateria
- Carregador
- Rodas de transporte
Equipamento
- Sistema de dois tanques
- tipos de lábios de sucção: resistente ao óleo, fechado
- Conceito de cores e operações Kärcher
- Interruptor seletor de fácil operação
Videos
Áreas de aplicação
- BSC
- Revenda
- Hospitalidade
- ReCa
- Serviço Público
- Assistência médica
- Escritórios
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.