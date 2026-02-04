Lavadora Secadora BD 35/15C Classic BP Pack

Limpadora de piso compacta BD FIT verátil, movida a bateria AGM livre de manutenção, para limpeza de pisos lisos em locais de difícil acesso. Indicado para limpeza áreas até 2000 m².

Lavadora compacta que acessa facilmente corredores estreitos e locais de difícil acesso ou com obstáculos. Sua bateria AGM é livre de manutenção, o que simplifica os cuidados necessários para a conservação do equipamento. indicado para limpeza de pisos planos. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Por ser movido a bateria, a BD FIT C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 2000_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 08 pessoas usando esfregão.

Características e benefícios
Carregador integrado
  • Carregador de ampla tensão para carregamento conveniente em qualquer lugar
  • Compatível com uma ampla faixa de tensão
Dimensões compactas
  • Boa manobrabilidade
  • Fácil de mover para longe da parede
  • Fácil manuseio
Ótima aspiração
  • O rodo também absorve água de forma confiável em cantos estreitos
  • Seca o piso de forma imediata
Guidão dobrável e ajustável
  • Design compacto, economiza espaço durante o armazenameto
  • Fácil de transportar, cabe na maioria dos carros
  • Ajustável ergonomicamente para operadores de diversas alturas
Fluxo de água ajustável
  • Vazão de água máxima de 1L/min
  • Ajustável dependendo do tipo de piso e sujidade
Cabeça de escova com fácil acesso
  • Sem necessidade de ferramentas para remover a escova
  • Fácil manutenção pós trabalho
Tanque de água suja removível
  • Manutenção simples
Modo eco!efficiency
  • Menor consumo de energia
  • Menor nível de ruído
  • Aumenta o tempo de trabalho em até 25%
Melhora do abastecimento de água
  • Em conformidade com a norma da União Europeia
  • Distribuição mais uniforme da água melhora o desempenho de limpeza
Display
  • Exibição de códigos de erro e status, facilita a manutenção
Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 350
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 470
Reservatório de água limpa / suja (L) máx. 15 / máx. 15
Produtividade teórica (m²/h) máx. 1400
Desempenho prático de áreas (m²/h) 700
Tipo de bateria Resistente a óleo
Tensão da bateria (V/Ah) 12 / 38
Autonomia da bateria (h) máx. 2
Tempo de carregamento de bateria (h) nominal 10
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidade da escova (rpm) 180 - 180
Pressão da escova (g/cm²) 25 - 25
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 54
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 500 x 680

Itens inclusos

  • Variante: Bateria e carregador incluídos
  • Escova disco: 1 peç
  • Tensão da bateria
  • Carregador
  • Rodas de transporte

Equipamento

  • Sistema de dois tanques
  • tipos de lábios de sucção: resistente ao óleo, fechado
  • Conceito de cores e operações Kärcher
  • Interruptor seletor de fácil operação
Áreas de aplicação
  • BSC
  • Revenda
  • Hospitalidade
  • ReCa
  • Serviço Público
  • Assistência médica
  • Escritórios
