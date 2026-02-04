Lavadora compacta que acessa facilmente corredores estreitos e locais de difícil acesso ou com obstáculos. Sua bateria AGM é livre de manutenção, o que simplifica os cuidados necessários para a conservação do equipamento. indicado para limpeza de pisos planos. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Por ser movido a bateria, a BD FIT C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 2000_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 08 pessoas usando esfregão.