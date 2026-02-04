Lavadora Secadora BD FIT

Limpadora de piso compacta BD FIT verátil, movida a bateria AGM livre de manutenção, para limpeza de pisos lisos em locais de difícil acesso. Indicado para limpeza áreas até 2000 m².

Lavadora compacta que acessa facilmente corredores estreitos e locais de difícil acesso ou com obstáculos. Sua bateria AGM é livre de manutenção, o que simplifica os cuidados necessários para a conservação do equipamento. indicado para limpeza de pisos planos. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Por ser movido a bateria, a BD FIT C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 2000_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 08 pessoas usando esfregão.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 350
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 470
Reservatório de água limpa / suja ( ) máx. 15 / máx. 15
Desempenho prático de áreas (m²/h) 700
Tipo de bateria Resistente a óleo
Tensão da bateria (V/Ah) 12 / 38
Autonomia da bateria (h) máx. 2
Tempo de carregamento de bateria (h) mín. 10
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidade da escova (rpm) 180 - 180
Pressão da escova (g/cm²) 25 - 25
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 58
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 500 x 680

Itens inclusos

  • Escova disco: 1 peç
  • Tensão da bateria
  • Carregador
  • Rodas de transporte

Equipamento

  • Sistema de dois tanques
  • tipos de lábios de sucção: resistente ao óleo, fechado
  • Conceito de cores e operações Kärcher
  • Interruptor seletor de fácil operação
Lavadora Secadora BD FIT
Lavadora Secadora BD FIT
Lavadora Secadora BD FIT