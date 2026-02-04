Lavadora Secadora BD FLEX
A BD Flex é uma lavadora e secadora de piso com tração, robusta e confiável. Foi desenvolvida com foco na simplicidade, confiabilidade e facilidade de uso.
Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza diária de áreas de até 10.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Características e benefícios
Compacto, robusto e com mobilidade.
- Construído para durar, altamente confiável
- Boa capacidade de manobra e controle, mesmo em espaços apertados
Conceito de operação simples
- Custos operacionais baixos
- Não precisa de treinamento
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|705
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|1030
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|75 / 75
|Tensão da bateria (V)
|24
|Velocidade da escova (rpm)
|180
|Pressão da escova (g/cm²/kg)
|24,4 - 34 / 30 - 50
|Nível de ruído (dB(A))
|63
|Tensão (V)
|24
|Potência do motor (W)
|máx. 1850
|Peso sem acessórios (kg)
|100
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Itens inclusos
- Escova disco: 2 peç
Equipamento
- Tração
- Sistema de dois tanques
Videos
Áreas de aplicação
- Centros Logísticos
- Shopping Center/Lojas de departamento
- Aeroportos
- Excelente performance em areas de estoque
- Fábricas
