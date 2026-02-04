Lavadora Secadora BD FLEX

A BD Flex é uma lavadora e secadora de piso com tração, robusta e confiável. Foi desenvolvida com foco na simplicidade, confiabilidade e facilidade de uso.

Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza diária de áreas de até 10.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Características e benefícios
Compacto, robusto e com mobilidade.
  • Construído para durar, altamente confiável
  • Boa capacidade de manobra e controle, mesmo em espaços apertados
Conceito de operação simples
  • Custos operacionais baixos
  • Não precisa de treinamento
Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 705
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 1030
Reservatório de água limpa / suja (L) 75 / 75
Tensão da bateria (V) 24
Velocidade da escova (rpm) 180
Pressão da escova (g/cm²/kg) 24,4 - 34 / 30 - 50
Nível de ruído (dB(A)) 63
Tensão (V) 24
Potência do motor (W) máx. 1850
Peso sem acessórios (kg) 100
Medidas (c x l x a) (mm) 1445 x 750 x 1065

Itens inclusos

  • Escova disco: 2 peç

Equipamento

  • Tração
  • Sistema de dois tanques
Lavadora Secadora BD FLEX
Lavadora Secadora BD FLEX
Videos
Áreas de aplicação
  • Centros Logísticos
  • Shopping Center/Lojas de departamento
  • Aeroportos
  • Excelente performance em areas de estoque
  • Fábricas

Precisando de ajuda? Fale com um especialista.

Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.

Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.

Nossa equipe está à sua disposição.



Solicitar consultoria gratuita
Equipamentos para soluções de limpeza industrial