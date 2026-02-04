Lavadora Secadora BR 45/22 C Bat Lítio
A lavadora BR 45/22 C funciona a bateria e possui cabeçote giratóriO para máxima manobrabilidade em áreas pequenas e estreitas.
Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos, planos, irregulares e/ou rejuntados. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Possui bateria de Litium que permite carga rápida e não vicia. Por ser movido a bateria, a BR 45/22 C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Reservatório de água suja removível, prático e eficiente que facilita tanto a preparação para a operação quanto a limpeza e conservação do mesmo. Escova com cerdas que penetram fissuras e rejuntes, tornando a limpeza mais eficiente, indicado para pisos diversos, inclusive pisos com tratamento superficial. Rolo de PAD para piso não tratados com sujidade mais intensa. O volante permite o giro completo do cabeçote, o que confere ótima manobrabilidade além de permitir que a máquina limpe em todas as direções, inclusive para trás. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 5.200_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 10 pessoas na operação.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|450
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|500
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|22 / 22
|Produtividade teórica (m²/h)
|1800
|Tipo de bateria
|Conexão no lado do dispositivo
|Tensão da bateria (V/Ah)
|25,2 / 42
|Velocidade da escova (rpm)
|750 - 1050
|Pressão da escova (g/cm²)
|100 - 150
|Nível de ruído (dB(A))
|até 65
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|55
|Medidas (c x l x a) (mm)
|970 x 530 x 1115
Itens inclusos
- Escova rolo: 1 peç
- Bateria e carregador interno inclusos
Equipamento
- Sistema de dois tanques
- Pressão de variável
Acessórios opcionais
