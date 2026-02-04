Lavadora Secadora BR 45/22 C Bat Lítio

A lavadora BR 45/22 C funciona a bateria e possui cabeçote giratóriO para máxima manobrabilidade em áreas pequenas e estreitas.

Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos, planos, irregulares e/ou rejuntados. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e com obstáculos. Possui bateria de Litium que permite carga rápida e não vicia. Por ser movido a bateria, a BR 45/22 C dispensa a dependência de cabo / extensões elétricas. Reservatório de água suja removível, prático e eficiente que facilita tanto a preparação para a operação quanto a limpeza e conservação do mesmo. Escova com cerdas que penetram fissuras e rejuntes, tornando a limpeza mais eficiente, indicado para pisos diversos, inclusive pisos com tratamento superficial. Rolo de PAD para piso não tratados com sujidade mais intensa. O volante permite o giro completo do cabeçote, o que confere ótima manobrabilidade além de permitir que a máquina limpe em todas as direções, inclusive para trás. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 5.200_m² (limpeza de manutenção) como restaurantes, padarias, mercearias, hospitais, clínicas, etc. Performance equivalente à 10 pessoas na operação.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 450
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 500
Reservatório de água limpa / suja (L) 22 / 22
Produtividade teórica (m²/h) 1800
Tipo de bateria Conexão no lado do dispositivo
Tensão da bateria (V/Ah) 25,2 / 42
Velocidade da escova (rpm) 750 - 1050
Pressão da escova (g/cm²) 100 - 150
Nível de ruído (dB(A)) até 65
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 55
Medidas (c x l x a) (mm) 970 x 530 x 1115

Itens inclusos

  • Escova rolo: 1 peç
  • Bateria e carregador interno inclusos

Equipamento

  • Sistema de dois tanques
  • Pressão de variável
Acessórios opcionais

