Lavadora Secadora B 300 RI Bp Pack + SB
Ecologicamente segura e eficiente: A B 300 RI BP com emissões zero e tanque de água limpa e suja de 300 litros varre e esfrega em uma única operação. Bateria e carregador de bateria incluídos.
A máquina combinada de passeio com emissão zero B 300 RI Bp apresenta uma escova do lado direito que amplia a largura de trabalho para um total de 1.350 milímetros. Isso torna a máquina particularmente eficaz para limpeza profunda e limpeza de manutenção de grandes áreas e limpeza até a borda das paredes e nos cantos. Uma segunda escova lateral também pode ser adaptada como opcional. Duas grandes escovas de rolo, um tanque de água de 300 litros e o rodo largo e curvo proporcionam um desempenho de área de até 14.000 m²/h e garantem economia de tempo e varredura e aspiração eficaz em uma única operação. Os resíduos coletados podem ser descartados de forma muito fácil e conveniente usando a função de esvaziamento do recipiente alto. Além disso, graças à sua sólida estrutura de aço, a B 300 RI Bp também é adequada para aplicações mais difíceis. O KTL emparelhado e o revestimento em pó garantem a melhor resistência à ferrugem. Inclui uma grande bateria de chumbo-ácido de 36 V/805 Ah.
Características e benefícios
Esfrega, aspira e varre em um único processo de trabalho
- Dupla produtividade do homem e da máquina.
- Reduz pela metade as horas trabalhadas
- Pré varrição não necessária
Esvaziamento simples do recipiente de lixo
- Conveniente para o operador
- Sem contato direto com a sujeira
- O esvaziamento da lata de lixo ocorre enquanto você está sentado.
Escovas laterais giratórias/escovas de limpeza lateral em ambos os lados da máquina
- Expansão da largura de trabalho até 1.755 mm.
- Protege a máquina e objetos
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Bateria com zero emissão
- Limpeza silenciosa
- Protege a saúde e o meio ambiente
- Mais de 40.000 m² com uma única carga de bateria
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|1045 - 1350
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1755
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|1440
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|300 / 300
|Reservatório (L)
|180
|Produtividade teórica (m²/h)
|máx. 14000
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|10500
|Tensão da bateria (V/Ah)
|36 / 805
|Autonomia da bateria (h)
|aprox. 4
|Tempo de carregamento de bateria (h)
|aprox. 11
|Capacidade de vencer aclives (%)
|12
|Velocidade da escova (rpm)
|460
|Pressão da escova (kg)
|25 - 150
|Consumo de água (L/min)
|máx. 12
Itens inclusos
- Escova rolo: 2 peç
- Bateria e carregador inclusos
- Rodo curvo
- Escovas laterais
Equipamento
- Tração
- Parada automática de água
- Breque de estacionamento
- acessório de varrição integrado
- Função de varrição
- Válvula solenóide
- Sistema de dois tanques
- luz de condução diurna padrão
- tipos de lábios de sucção: Linatex®
- Conceito de cores e operações Kärcher
Áreas de aplicação
- Para limpeza de interiores de contêineres e tanques no setor de transporte e logística, na agricultura, na indústria alimentícia e na indústria química.
- Para a indústria (fundições, fábricas de cimento), logística e armazéns, estacionamento e estacionamentos de vários andares, indústria da construção, aeroportos e portos