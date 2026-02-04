A máquina combinada de passeio com emissão zero B 300 RI Bp apresenta uma escova do lado direito que amplia a largura de trabalho para um total de 1.350 milímetros. Isso torna a máquina particularmente eficaz para limpeza profunda e limpeza de manutenção de grandes áreas e limpeza até a borda das paredes e nos cantos. Uma segunda escova lateral também pode ser adaptada como opcional. Duas grandes escovas de rolo, um tanque de água de 300 litros e o rodo largo e curvo proporcionam um desempenho de área de até 14.000 m²/h e garantem economia de tempo e varredura e aspiração eficaz em uma única operação. Os resíduos coletados podem ser descartados de forma muito fácil e conveniente usando a função de esvaziamento do recipiente alto. Além disso, graças à sua sólida estrutura de aço, a B 300 RI Bp também é adequada para aplicações mais difíceis. O KTL emparelhado e o revestimento em pó garantem a melhor resistência à ferrugem. Inclui uma grande bateria de chumbo-ácido de 36 V/805 Ah.