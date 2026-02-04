Lavadora Secadora B 300 RI Bp Pack + SB

Ecologicamente segura e eficiente: A B 300 RI BP com emissões zero e tanque de água limpa e suja de 300 litros varre e esfrega em uma única operação. Bateria e carregador de bateria incluídos.

A máquina combinada de passeio com emissão zero B 300 RI Bp apresenta uma escova do lado direito que amplia a largura de trabalho para um total de 1.350 milímetros. Isso torna a máquina particularmente eficaz para limpeza profunda e limpeza de manutenção de grandes áreas e limpeza até a borda das paredes e nos cantos. Uma segunda escova lateral também pode ser adaptada como opcional. Duas grandes escovas de rolo, um tanque de água de 300 litros e o rodo largo e curvo proporcionam um desempenho de área de até 14.000 m²/h e garantem economia de tempo e varredura e aspiração eficaz em uma única operação. Os resíduos coletados podem ser descartados de forma muito fácil e conveniente usando a função de esvaziamento do recipiente alto. Além disso, graças à sua sólida estrutura de aço, a B 300 RI Bp também é adequada para aplicações mais difíceis. O KTL emparelhado e o revestimento em pó garantem a melhor resistência à ferrugem. Inclui uma grande bateria de chumbo-ácido de 36 V/805 Ah.

Características e benefícios
Esfrega, aspira e varre em um único processo de trabalho
  • Dupla produtividade do homem e da máquina.
  • Reduz pela metade as horas trabalhadas
  • Pré varrição não necessária
Esvaziamento simples do recipiente de lixo
  • Conveniente para o operador
  • Sem contato direto com a sujeira
  • O esvaziamento da lata de lixo ocorre enquanto você está sentado.
Escovas laterais giratórias/escovas de limpeza lateral em ambos os lados da máquina
  • Expansão da largura de trabalho até 1.755 mm.
  • Protege a máquina e objetos
  • Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Bateria com zero emissão
  • Limpeza silenciosa
  • Protege a saúde e o meio ambiente
  • Mais de 40.000 m² com uma única carga de bateria
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Tensão da bateria
Faixa de trabalho, escovas (mm) 1045 - 1350
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1755
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 1440
Reservatório de água limpa / suja (L) 300 / 300
Reservatório (L) 180
Produtividade teórica (m²/h) máx. 14000
Desempenho prático de áreas (m²/h) 10500
Tensão da bateria (V/Ah) 36 / 805
Autonomia da bateria (h) aprox. 4
Tempo de carregamento de bateria (h) aprox. 11
Capacidade de vencer aclives (%) 12
Velocidade da escova (rpm) 460
Pressão da escova (kg) 25 - 150
Consumo de água (L/min) máx. 12

Itens inclusos

  • Escova rolo: 2 peç
  • Bateria e carregador inclusos
  • Rodo curvo
  • Escovas laterais

Equipamento

  • Tração
  • Parada automática de água
  • Breque de estacionamento
  • acessório de varrição integrado
  • Função de varrição
  • Válvula solenóide
  • Sistema de dois tanques
  • luz de condução diurna padrão
  • tipos de lábios de sucção: Linatex®
  • Conceito de cores e operações Kärcher
Lavadora Secadora B 300 RI Bp Pack + SB
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de interiores de contêineres e tanques no setor de transporte e logística, na agricultura, na indústria alimentícia e na indústria química.
  • Para a indústria (fundições, fábricas de cimento), logística e armazéns, estacionamento e estacionamentos de vários andares, indústria da construção, aeroportos e portos
