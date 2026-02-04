Potente e muito fácil de usar: Nossa lavadora a bateria BD SUPER com engenharia de escova de disco e largura de trabalho de 75 centímetros para tarefas de limpeza em, por exemplo, supermercados, shopping centers, hospitais ou também áreas de produção e armazéns. Os elementos operacionais codificados por cores possibilitam um manuseio extremamente simples. Isso é apoiado pelo inovador sistema de teclas KIK, que basicamente elimina qualquer erro de operação. E a dosagem de água dependente da velocidade garante um baixo consumo que pode ser adaptado a qualquer momento. O usuário também se beneficia das luzes de condução diurna para aumentar a segurança passiva.