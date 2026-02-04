Lavadora Secadora BD SUPER

A lavadora e secadora de pisos BD SUPER é flexível e fácil de manobrar. Conta com 75 centímetros de largura de trabalho, 2 escovas de disco e tanque com capacidade para 120 litros. Também incluído: O inovador sistema de chaves KIK.

Potente e muito fácil de usar: Nossa lavadora a bateria BD SUPER com engenharia de escova de disco e largura de trabalho de 75 centímetros para tarefas de limpeza em, por exemplo, supermercados, shopping centers, hospitais ou também áreas de produção e armazéns. Os elementos operacionais codificados por cores possibilitam um manuseio extremamente simples. Isso é apoiado pelo inovador sistema de teclas KIK, que basicamente elimina qualquer erro de operação. E a dosagem de água dependente da velocidade garante um baixo consumo que pode ser adaptado a qualquer momento. O usuário também se beneficia das luzes de condução diurna para aumentar a segurança passiva.

Especificações

Dados técnicos

Reservatório de água limpa / suja (L) 120 / 120
Autonomia da bateria (h) 4,5
Peso sem acessórios (kg) 227
Medidas (c x l x a) (mm) 1430 x 810 x 1650