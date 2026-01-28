Varredeira municipal MC 600
Varredeira Municipal movida a diesel. Velocidade de até 42 Km/h velocidade de operação até 20 Km/h. Motor Mercedes 4 cilindros diesel 129 kW. Indicado para áreas urbanas e industriais.
Varredeira Municipal de grande porte movida à diesel com sistema de varrição mecânica por escova central tipo rolo, escovas laterais circulares de acionamento e controle hidráulico articulado e sucção. Dimensionada para limpeza de áreas urbanas e industriais na limpeza de ruas, avenidas entre outros. Dispões de velocidade de até 42 Km/h no modo transporte e velocidade de operação de até 20 Km/h. Motor Mercedes 4 cilindros diesel 129 kW com sistema de arrefecimento a água, cabine com ar condicionado e aquecedor com três assentos onde um operador pode dirigir o equipamento enquanto um segundo opera o sistema de varrição.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Velocidade de operação (km/h)
|20
|Reservatório (L)
|6000
|Peso, vazio (kg)
|7526
|Peso (com embalagem) (kg)
|7562
|Medidas (c x l x a) (mm)
|5670 x 2530 x 2930
Videos
