Limpadora de estofados Puzzi 10/2 (220V)
Limpadora a extração com ferramenta revolucionária de sucção flexível. 2 hastes de pulverização pressurizada e sistema de anti-espumante para aumentar a produtividade.
A extratora Puzzi 10/2 proporciona fácil manuseio e um altíssimo grau de limpeza. Carpetes e estofados podem ser limpos mais facilmente e com um menor custo. A Puzzi 10/2 possui duas mangueiras de pulverização pressurizada que garante uma aplicação profunda do RM 760 que age sobre a sujeira facilitando a sua remoção. O antiespumante RM 761 evita formação de espuma, aumentando a produtividade do aparelho. O sistema de limpeza por extração permite a remoção quase total de líquidos, o que irá proporcionar uma secagem mais rápida e uma limpeza realmente profunda.
Características e benefícios
Perfeitamente adequado para o uso diário
- Ajuste da alça sem ferramentas; Porta acessórios e suporte para o cabo elétrico; Fácil e rápida alteração dos bocais (pisos ou estofamentos)
- Se adapta a diferentes necessidades.
- Conceito de operação simples e fácil de aprender.
Maior rendimento de limpeza
- Integrado com o adaptador para a escova elétrica PW 30/1
- Alta performance de limpeza
- Escova rotativa integrada
Compartimento para armazenar tabletes de agente de limpeza
- Com o porta acessórios integrado, os acessórios ficam sempre disponíveis para pronto-uso.
Versátil
- Grande versatilidade de aplicação com diversos acessórios
Especificações
Dados técnicos
|Produtividade (m²/h)
|45
|Vazão de Ar (L/s)
|54
|Sucção (mbar)
|220
|Taxa de spray (L/min)
|2
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|10 / 9
|Potência da turbina (kW)
|1,25
|Tensão (V)
|220
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|12,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|665 x 320 x 435
Itens inclusos
- Saída de energia para acionamento da escova extern: PW 30/1
- Gancho para cabo
- Tubo de extração e pulverização: 2.5 m
