Limpadora de estofados Puzzi 10/2 (220V)

Limpadora a extração com ferramenta revolucionária de sucção flexível. 2 hastes de pulverização pressurizada e sistema de anti-espumante para aumentar a produtividade.

A extratora Puzzi 10/2 proporciona fácil manuseio e um altíssimo grau de limpeza. Carpetes e estofados podem ser limpos mais facilmente e com um menor custo. A Puzzi 10/2 possui duas mangueiras de pulverização pressurizada que garante uma aplicação profunda do RM 760 que age sobre a sujeira facilitando a sua remoção. O antiespumante RM 761 evita formação de espuma, aumentando a produtividade do aparelho. O sistema de limpeza por extração permite a remoção quase total de líquidos, o que irá proporcionar uma secagem mais rápida e uma limpeza realmente profunda.

Características e benefícios
Perfeitamente adequado para o uso diário
  • Ajuste da alça sem ferramentas; Porta acessórios e suporte para o cabo elétrico; Fácil e rápida alteração dos bocais (pisos ou estofamentos)
  • Se adapta a diferentes necessidades.
  • Conceito de operação simples e fácil de aprender.
Maior rendimento de limpeza
  • Integrado com o adaptador para a escova elétrica PW 30/1
  • Alta performance de limpeza
  • Escova rotativa integrada
Compartimento para armazenar tabletes de agente de limpeza
  • Com o porta acessórios integrado, os acessórios ficam sempre disponíveis para pronto-uso.
Versátil
  • Grande versatilidade de aplicação com diversos acessórios
Especificações

Dados técnicos

Produtividade (m²/h) 45
Vazão de Ar (L/s) 54
Sucção (mbar) 220
Taxa de spray (L/min) 2
Reservatório de água limpa / suja (L) 10 / 9
Potência da turbina (kW) 1,25
Tensão (V) 220
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 12,1
Medidas (c x l x a) (mm) 665 x 320 x 435

Itens inclusos

  • Saída de energia para acionamento da escova extern: PW 30/1
  • Gancho para cabo
  • Tubo de extração e pulverização: 2.5 m
