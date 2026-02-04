Limpadora de estofados Puzzi 4/20 (220V)
A extratora Puzzi 4/20 Classic aplica solução química e recolhe água suja sem esfregar. Ideal para carpetes e estofados, realiza uma limpeza rápida e eficaz, removendo sujeira com eficiência
Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/20 Classic é ideal para coletar a sujeira de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração proporciona uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/20 Classic é perfeita para uma limpeza higiênica e profunda, removendo sujeiras incrustadas e protegendo sua casa de ácaros e alergias. Ela conta com um tanque de 20L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, já que a água suja vai diretamente para o reservatório. A extratora é indicada para uso em residências, hotéis, escritórios, lava a jatos e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto (aspersão), faz extração, possui função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta, oferece fácil armazenamento, suporte para acessórios e filtro lavável de série, garantindo mais economia. Além disso, conta com para-choque, protegendo o equipamento contra impactos laterais.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Ar (L/s)
|31
|Sucção (mbar)
|170
|Potência da turbina (W)
|1700
|Reservatório de água limpa (L)
|4
|Reservatório de água suja (L)
|20
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Nível de ruído (dB(A))
|90 - 73
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|50
|Taxa de spray (L/min)
|1
|Pressão de pulverização (bar)
|2,8
|Cabo elétrico (m)
|5
|Peso sem acessórios (kg)
|6,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|373 x 339 x 524
Itens inclusos
- Bocal para cantos
Equipamento
- Função Soprador
- Pára-choques
- Armazenamento de acessórios integrado
