Limpadora de estofados Puzzi 4/20 (220V)

Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/20 Classic é ideal para coletar a sujeira de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração proporciona uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/20 Classic é perfeita para uma limpeza higiênica e profunda, removendo sujeiras incrustadas e protegendo sua casa de ácaros e alergias. Ela conta com um tanque de 20L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, já que a água suja vai diretamente para o reservatório. A extratora é indicada para uso em residências, hotéis, escritórios, lava a jatos e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto (aspersão), faz extração, possui função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta, oferece fácil armazenamento, suporte para acessórios e filtro lavável de série, garantindo mais economia. Além disso, conta com para-choque, protegendo o equipamento contra impactos laterais.

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Ar (L/s) 31
Sucção (mbar) 170
Potência da turbina (W) 1700
Reservatório de água limpa (L) 4
Reservatório de água suja (L) 20
Material do reservatório de acero inoxidable
Nível de ruído (dB(A)) 90 - 73
Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 50
Taxa de spray (L/min) 1
Pressão de pulverização (bar) 2,8
Cabo elétrico (m) 5
Peso sem acessórios (kg) 6,5
Peso (com embalagem) (kg) 9,3
Medidas (c x l x a) (mm) 373 x 339 x 524

Itens inclusos

  • Bocal para cantos

Equipamento

  • Função Soprador
  • Pára-choques
  • Armazenamento de acessórios integrado
