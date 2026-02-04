Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/20 Classic é ideal para coletar a sujeira de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração proporciona uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/20 Classic é perfeita para uma limpeza higiênica e profunda, removendo sujeiras incrustadas e protegendo sua casa de ácaros e alergias. Ela conta com um tanque de 20L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, já que a água suja vai diretamente para o reservatório. A extratora é indicada para uso em residências, hotéis, escritórios, lava a jatos e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto (aspersão), faz extração, possui função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta, oferece fácil armazenamento, suporte para acessórios e filtro lavável de série, garantindo mais economia. Além disso, conta com para-choque, protegendo o equipamento contra impactos laterais.