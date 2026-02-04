Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/30 Classic é perfeita para a limpeza de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração garante uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/30 Classic é ideal para uma limpeza higiênica e eficaz, removendo sujeira incrustada e proporcionando uma limpeza profunda e completa, com resultados impressionantes. Possui um tanque de 30L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, pois a água suja vai direto para o reservatório. A extratora é adequada para uso em hotéis, escritórios, lava a jatos, pousadas e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto, faz extração, tem função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta e de fácil armazenamento, possui reservatório de água limpa interno, suporte para acessórios, filtro lavável de série, garantindo mais economia e praticidade. Com para-choque, a extratora fica protegida contra impactos laterais, aumentando sua durabilidade.