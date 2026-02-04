Aspirador industrial IVM 100/36-3

Aspirador industrial IVM 100/36-3 de classe média, três motores, móvel e robusto, para sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.

Para grandes quantidades de material aspirado, durável, robusto, compacto e móvel: Nosso aspirador industrial IVM 100/36-3 de três motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando a alavanca do agitador. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim o esforço de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são fabricados em aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 230
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 799
Sucção (mbar) 254
Reservatório (L) 100
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (W) 3600
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 79
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 73
Peso (com embalagem) (kg) 180,2
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 800 x 1700

Equipamento

  • Acessórios incluídos: sim
Aspirador industrial IVM 100/36-3
Aspirador industrial IVM 100/36-3
Aspirador industrial IVM 100/36-3