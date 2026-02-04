Aspirador industrial IVM 100/36-3
Aspirador industrial IVM 100/36-3 de classe média, três motores, móvel e robusto, para sólidos finos e grossos. Com filtro estrela na classe de poeira M.
Para grandes quantidades de material aspirado, durável, robusto, compacto e móvel: Nosso aspirador industrial IVM 100/36-3 de três motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando a alavanca do agitador. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim o esforço de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são fabricados em aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 230
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|799
|Sucção (mbar)
|254
|Reservatório (L)
|100
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (W)
|3600
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|79
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|73
|Peso (com embalagem) (kg)
|180,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 800 x 1700
Equipamento
- Acessórios incluídos: sim