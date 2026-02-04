Para grandes quantidades de material aspirado, durável, robusto, compacto e móvel: Nosso aspirador industrial IVM 100/36-3 de três motores de classe média para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e cada um dos três motores pode ser controlado individualmente. O grande filtro estrela da classe de pó M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando a alavanca do agitador. A limpeza do filtro prolonga sua vida útil, reduzindo assim o esforço de manutenção. O corpo e o recipiente coletor da máquina são fabricados em aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto a carcaça é fabricada em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.